Da quanto tempo l’Argentina non gioca contro una squadra europea?

Mantiene una delle squadre che l’ha finita con un passaggio esemplare Qualifiche CONMEBOLPartita sospesa con ancora da giocare Brasile, La squadra argentina ha completato il calendario ufficiale Ora proverà a competere con squadre europee Qatar 2022.

Infettivo in loro, per vari motivi COVID-19 Soprattutto, La squadra guidata da Lionel Scaloni non gioca da tempo con i rivali europei Questo è un grattacapo molto importante per un allenatore che vuole misurarsi con tutti i tipi di nazionali.

Con un programma serrato Playoff E questo Coppa America 2021, La nazionale argentina non affronta una rivale europea da due anni e mezzo Perché quella era l’ultima amicizia 9 ottobre 2019 In vista Germania In una partita giocata a Segnale Iduna Il Borussia Dortmund.

Quell’incontro è avvenuto tra molte critiche Lionel Scaloni Di Coppa America 2019Finito in equilibrio 2-2 E l’allenatore ha iniziato a convincere i fan della sua idea. Mentre Gnabry e Havertz hanno messo in evidenza la popolazione locale, i cambiamenti dell’Argentina hanno permesso ad Alario e Ocampos di eguagliare la storia..

Per molto tempo senza concorrenti di questo tipo, Per Scaloni sono importanti le gare contro le rivali della formazione italianaAnche se non sarà all’interno Qatar, Per finalizzare i dettagli. Tuttavia, L’idea dall’altra parte non è reciproca Dato che Allenatori come Louis Enrique dalla Spagna ritengono che non sia necessario giocare contro i sudamericani..