L’assassinio di un comandante di Hezbollah da parte del centro antincendio della Brigata Golani

Negli ultimi giorni, le forze Unità 636sotto la guida di Sezione 36Le forze dell’IDF hanno effettuato operazioni su larga scala nel sud del paese LibanoEd eliminando le cellule terroristiche Hezbollah E la distruzione delle principali infrastrutture.

Le operazioni sono state supportate dall’uso di droni, che hanno scattato fotografie per eliminare diversi terroristi armati di Hezbollah. In una delle registrazioni è stata documentata l’uccisione di tre uomini armati vicino al complesso antincendio. Brigata 282. Queste immagini sono state fondamentali per il successo delle operazioni, consentendo un coordinamento preciso con i reparti di fuoco della divisione.

Secondo i resoconti raccolti dai media, l’obiettivo principale di queste operazioni è eliminare gli elementi armati e indebolire le infrastrutture terroristiche nella regione. Un portavoce ha dichiarato che hanno funzionato “In collaborazione con i vigili del fuoco della divisione” Per raggiungere questi obiettivi.

Filmati di un drone che elimina tre terroristi armati presso la 282a caserma dei vigili del fuoco:

Questi tipi di tattiche non solo forniscono precisione, ma riducono anche i rischi per i soldati sul campo. Sin dall’inizio delle manovre sul suolo libanese, le immagini catturate dai droni sono state fondamentali per il successo delle operazioni, una strategia evidenziata dai media locali come innovativa ed efficace. “Le forze eliminano un certo numero di cellule terroristiche di Hezbollah”.Secondo quanto riportato dai media locali.

I soldati dell’Unità 636 dirigono i droni che hanno eliminato i terroristi nel sud del Libano

L’Unità 636, nota per la sua specializzazione in operazioni complesse, è stata attiva in varie aree di conflitto. L’anno scorso ha partecipato a manovre in Striscia di Gaza E nelle operazioni Giudea e Samaria. Ora la loro attenzione si è spostata nel settore settentrionale, dove devono ancora affrontare minacce da parte di gruppi terroristici.

L’uso di tecnologie avanzate, come i droni, è stato fondamentale per le forze sul terreno, fornendo informazioni in tempo reale e migliorando l’efficacia delle operazioni militari. Questi strumenti hanno consentito alle forze armate di identificare e neutralizzare gli obiettivi con maggiore precisione, riducendo i rischi per i soldati e minimizzando l’impatto sulle aree civili.

Così, i soldati dell’Unità 636 hanno eliminato le cellule terroristiche di Hezbollah



Le operazioni nel sud del Libano fanno parte di uno sforzo continuo per contrastare le attività di Hezbollah nella regione. Questo gruppo è stato una costante fonte di preoccupazione per le forze di sicurezza, a causa della sua capacità di mobilitare risorse e sferrare attacchi nella regione.

Rapporti internazionali indicano che questi movimenti rientrano nel quadro di uno sforzo coordinato per raggiungere la stabilità nelle aree di conflitto in Medio Oriente. “Durante gli ultimi giorni di operazioni nel sud del Libano, le forze dell’unità hanno addestrato i droni”.Ha ribadito un rapporto dei media per illustrare lo sforzo in corso per adattare le tattiche alle esigenze del luogo.

La situazione nel sud del Libano rimane tesa, con le forze militari che mantengono una presenza attiva per garantire stabilità e prevenire futuri attacchi. Le recenti operazioni confermano l’impegno delle forze di sicurezza nel proteggere la regione e neutralizzare le minacce poste dai gruppi terroristici.