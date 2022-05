Da venerdì MiniTEA presenta “The Art of Occupy Space”

fiamma Spazio artistico di Tenerife, nella capitale di Tenerife, presenta da venerdì nello spazio di MiniTEA il nuovo programma espositivo e le attività. Il nuovo MiniExpo intitolato L’arte di occupare lo spazio, è composto da 11 opere della collezione TEA e offre al visitatore un viaggio attraverso alcune delle domande più emozionanti che sono emerse nel corso della storia dell’arte relative alla pratica della scultura. L’influenza del modello statuario classico nel corso di centinaia di anni, l’emergere dell’astrazione con l’avanguardia artistica, l’emergere e la caduta del concetto di monumento o la rivoluzione che ha causato Pronto Questi sono alcuni dei temi affrontati in questa mostra.

Elegia degli ultrasuoni. Rapporto: ucciso da un maschio selvatico (2014), di Tahiche Diaz; paesaggio con tre alberi (2006), di Juan Carlos Batista; senza indirizzo (Albero, 2000), di Gwenda Herrera; senza indirizzo (1976), di Andrea Alfaro; colonna infinita (2012), di Stepo Branico; il bagagliaio (1974), di Francesc Torres Monceau; orologio da slitta (2006), di Julio Blancas; Pacchetto Cadeau Made in France 2-5 (1973), di Esther Ferrer; obelisco (2001), di Marta Marino Casillas; palo, di Lorenzo FrichellaE S La testa di Edward Westerdahl (1980), di Pablo Serrano Aguilar, sono le opere che compongono questa nuova collezione visitabile gratuitamente in questo spazio dal martedì al venerdì dalle 12:00 alle 20:00 e sabato, domenica e festivi dalle 10 pm. Dalle 00:00 alle 20:00.

Inoltre, la galleria propone un percorso didattico per avvicinare i visitatori alle opere attraverso un puzzle game che permette ad adulti e bambini di conoscere temi fondamentali della storia dell’arte. In connessione con questa nuova esposizione, invece, l’area workshop di MiniTEA Space sarà attrezzata in modo che i visitatori possano sperimentare materiale e volume, con tavoli appositamente preparati con materiali e strumenti per lo sviluppo delle capacità. Creativo per ragazzi e ragazze dai sei anni. La mostra e il workshop saranno aperti anche alle scuole in visita di tutta l’isola.