Dacia Duster ha raccolto 6000 candidature in soli tre mesi!

Da quando Dacia ha iniziato a uscire dal suo mercato principale e si è diffusa in tutta Europa con Renault, ha avuto successo. L’attuale generazione di modelli è la più avanzata fino ad oggi, condivide componenti e più accessibile che mai, cementando il suo successo sul mercato e dimostrando che la sua formula è completamente praticabile senza che Renault venga danneggiata.

Uno dei motivi più importanti del successo del marchio ha a che fare con la Dacia Duster, l’auto che è stata recentemente rinnovata e dall’apertura degli ordini lo scorso settembre ha già accumulato 6000 ordini. Il fatto che il marchio giustifichi non solo il prezzo del modello, ma anche la promessa di tempi di consegna ridotti in una versione super accessoriata.

Nessun fenomeno da baraccone che rende l’auto più costosa

Dacia colloca le sue vetture da anni tra le più vendute in Europa, chiaramente grazie ai suoi prezzi e alla presentazione, che copre i gusti di molti utenti. Il più interessante nello scenario attuale è Duster, il SUV, che ha venduto un totale di 243.305 unità nel 2019 (i dati per il 2020 non sono del tutto reali a causa delle stranezze dell’anno). Ma da segnalare anche il successo della Dacia Sandero, in quanto è l’auto per privati ​​più venduta in Europa, raggiungendo i 2,1 milioni di unità da quando è entrata in circolazione nel 2017.

Uno dei motivi del suo successo è il prezzo dovuto alla semplicità delle sue vetture, ma senza intaccare altri reparti come la qualità o le attrezzature. Lo ha affermato Francisco Hidalgo, Brand Director della Spagna. Secondo le dichiarazioni in un’intervista con spagnoloDacia non offre stranezze o “gadget” che aumentano il prezzo dell’auto, non cercano di offrire auto con schermi di grandi dimensioni (a proposito, costose).

Dacia Duster Prestige Up & Go è la più famosa

Stranamente, la Dacia Duster, che vende molto bene in tutte le sue versioni, concentra le sue vendite principali sulla versione Prestige Up & Go, che è più attrezzata e ha anche tempi di consegna molto brevi. Delle 6000 richieste ricevute in tre mesi, la metà corrisponde a questa versione.

La Dacia Duster Prestige Up & Go si distingue per prezzo e dotazioni. Il prezzo di questa versione parte da 17.279 euro con un motore 1.0 ECO-G dual fuel da 100 CV o 18.241 euro con un 1.5 Blue dCi da 115 CV diesel. Entrambi i motori sono combinati con attrezzature che includono cose come l’accesso e l’avviamento senza chiave, un navigatore, una telecamera a 360 gradi, sensori di parcheggio, climatizzatore automatico, cruise control o un rilevatore di punti ciechi.

