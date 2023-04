Daddy Yankee evidenzia l’inclusione di “Gasolina” nell’elenco della musica eccezionale

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 apr 2023 – 12:07

SAN JUAN, 12 aprile (EFE). – Il cantante reggaeton portoricano Daddy Yankee questo martedì ha attribuito “amore, passione, determinazione e disciplina” all’inclusione di “Gasolina” come prima canzone reggaeton nel registro nazionale delle registrazioni degli Stati Uniti. Aderito al Congresso degli Stati.

“Quando fai le cose con amore, passione, determinazione, disciplina e tutto ciò che aggiungi al mio bellissimo supporto per oltre tre decenni, tutto ciò che sogni può essere possibile”, ha detto Daddy Yankee in un tweet. Dichiarazione di Eccellenza.

Oltre a “Gasoline”, la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha aggiunto 24 canzoni, tra cui “Imagine” (1971) di John Lennon, Stairway to Heaven (1971) dei Led Zeppelin e “Like a Virgin” (1984) di Madonna, il tema di ” Super Mario Bros” (1985) e “All I Want for Christmas Is You” (1994) di Mariah Carey.

Queste 25 registrazioni sono state ritenute degne di conservazione “per quanto riguarda il loro significato culturale, storico o estetico nel patrimonio vocale registrato del paese”, secondo la Library of Congress. Questo porta il numero di indirizzi nel registro a 625.

Era il 2004, quando Daddy Yankee promuoveva già da circa 10 anni la sua carriera “Underground” – termine con cui sono conosciuti i suoi anni pionieristici del reggaeton – che “Gasolina” apparve sull’album “Barrio Fino”.

E così, insieme al compositore e cantante urbano Eddie Avila (Eddie Dee) e al duo di produttori Luny Tunes, hanno lavorato a questa canzone esplosiva che ha poi fatto scoprire al mondo intero l’esistenza del reggaeton.

“Barrio Fino” ha debuttato al numero uno della classifica degli album latini di Billboard, e “Gasolina” è stata la prima canzone reggaeton ad essere nominata per un Latin Grammy come Record of the Year.

Allo stesso modo, nel 2022 “Gasolina” è stata scelta dalla rivista Rolling Stone come numero 1 delle loro 100 canzoni reggaeton di tutti i tempi.

L’anno scorso, la canzone “Livin’ la Vida Loca” della famosa superstar portoricana Ricky Martin, scritta da Draco Rosa, è stata inserita nel Congressional National Recording Registry degli Stati Uniti.

Altre registrazioni di artisti portoricani che fanno parte di questo elenco in primo piano sono “Azúcar Pa ‘Ti” (1965) di Eddie Palmieri; “Lamento Borincano” di Rafael Hernandez ed eseguito da Canario (Manuel Jimenez) e il suo gruppo, e l’album “Dance Mania” di Tito Puente (1958).

Altre registrazioni associate a Puerto Rico includono l’album “Live at Yankee Stadium” dei Fania All-Stars (1975) e il cast originale del musical “West Side Story” (1957), con Chita Rivera. EFE

