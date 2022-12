Daddy Yankee ha ringraziato sua moglie con questo dolce post su Instagram

Daddy Yankee del 2022 ha segnato l’anno in cui è stato rilasciato Un artista ha detto addio sul palcopubblicando e girando il suo ultimo album “Legendaddy”.

Approfittando del suo recente concerto celebrativo a Miami (in attesa delle recenti date a Porto Rico), l’artista ha dedicato il post a sua moglie, Meredez Gonzalez.

Durante ogni festa, il cantante di musica urbana ha dedicato qualche minuto alla persona che lo ha accompagnato per 27 anni, che ha 3 figli, per ringraziarlo di tutti questi anni al suo fianco.

“A te, mio ​​fedele compagno. Grazie per il tuo amore e la tua comprensione che hanno coperto tutti i miei difetti. Grazie per essere stato il mio migliore amico alle mie cadute. Senza il tuo incoraggiamento, non mi sarei svegliato. Grazie per avermi aspettato fedelmente quando dovevo viaggiare per trovare il pane per tutti noi. Grazie per essere il mio miglior alleato”. In tutti i passi che abbiamo fatto insieme”, ha detto Daddy Yankee nella clip, che lo ha accompagnato con tante foto e video dei momenti vissuti sul giro.

Ha aggiunto: “Quando il mio personaggio ha voluto, senza rendersene conto, si è imposto. Grazie per avermi regalato i momenti più felici della mia vita, dall’essere un adolescente fino a diventare un uomo. Grazie a quel quartiere che ci ha uniti fuori dalla povertà perché ho trovato la mia vera fortuna proprio in quel posto”.

Ti consigliamo di leggere: Don Omar, Rafi Pina e Daddy Yankee: una polemica che sembra non finire mai

Reazione dei tifosi yankee

Prima di pubblicare l’offerta, i fan non hanno esitato ad applaudire il gesto del “Big Boss” con sua moglie.

@marypao8: “Oh mio Dio 😭😭😍🥰🥰 Non smetterò mai di pensare che tu sei l’uomo più straordinario del mondo e lei è così fortunata, che sono sempre il complemento di cui gli altri hanno bisogno. Congratulazioni e lunga vita amore mio rrrrr”

“Oh mio Dio 😭😭😍🥰🥰 Non smetterò mai di pensare che tu sei l’uomo più straordinario del mondo e lei è così fortunata, che sono sempre il complemento di cui gli altri hanno bisogno. Congratulazioni e lunga vita amore mio rrrrr” @nataliajimenezoficial: Che carini, i due sono perfetti l’uno per l’altra.

Che carini, i due sono perfetti l’uno per l’altra. aysha_olverag: Tutti vogliamo un padre nella nostra vita 😢😍🔥

Tutti vogliamo un padre nella nostra vita 😢😍🔥 @twitta : “❤️❤️❤️ Un eccellente esempio di come le benedizioni di una signora siano sempre apprezzate.”

: “❤️❤️❤️ Un eccellente esempio di come le benedizioni di una signora siano sempre apprezzate.” salamar_internarional_business: “Che Dio ti benedica e continui a unirti sempre di più per sempre. L’amore benedetto è sincero e vero. Benedizioni ❤️”

Il video ha già ottenuto 1,3 milioni di Mi piace e migliaia di commenti positivi per Papà Yankee.