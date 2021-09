Daddy Yankee suona allarmi suggerendo che potrebbe andare in pensione

Il reggaeton e la musica urbana sono uno degli stili che dominano il mondo in questo momento, ma c’è qualcuno che è riuscito per anni in questo stile, essendo considerato uno dei padri del genere: Daddy Yankee. Porto Rico è appena stato premiato con dei premi Billboard Latin Music Awards Con il premio Hall of Fame e nel suo discorso di apprezzamento ha lanciato tutti gli allarmi. Annunciate il vostro pensionamento?

Questo è ciò che sembrava a molti spettatori che hanno assistito alla cerimonia di premiazione dal vivo. Come previsto, i social network sono bruciati e il nome dell’artista in un batter d’occhio è diventato un argomento popolare sotto la voce che stava lasciando la musica.





Leggi anche

Christina Sierra

Carlos Vives è stato responsabile dell’introduzione di Daddy Yankee, etichettato come “innovatore culturale” e “leggenda vivente”, che è salito sul palco elegantemente in una giacca dorata. Nelle sue parole si è rivolto al pubblico, visti i suoi inizi nel settore:

“Sapete che ho iniziato con entusiasmo quando avevo quindici anni seduto lì dove siete tutti ora e mi ci sono voluti tre decenni per capire che attraverso la disciplina, la saggezza e la determinazione si può essere riconosciuti”.

Il giocatore reggaeton portoricano Daddy Yankee posa per una foto con il Guinness dei primati EFE

Traduttore Gas È il primo artista di genere urbano a ricevere un premio Hall of Fame, che lo ha impressionato così tanto. “Immaginate che nel corso della mia carriera ho vinto molti premi, grazie al talento e al lavoro, ma non avrei mai immaginato che la disciplina mi avrebbe dato la chiave per essere il primo artista urbano della storia ad essere inserito nella Hall of Fame of Billboard. Una delle sfide più grandi come artista è unire nazioni, generazioni, lingue e nazionalità diverse. L’ho raggiunto nel mio spagnolo al 100%”.

Ma ciò che ha messo tutti a disagio è stata l’ultima parte del suo discorso. “Fin dalla pesca, Porto Rico, ha sempre avuto una visione, non l’ha mai delusa, non sono mai andato fuori di testa, e grazie a questo, (potrei essere) il migliore di sempre. Grazie a tutti, con così molta maturità, con tanto rispetto per tutti voi, grazie, grazie mille e godetevi il mio ultimo tour di concerti che verrà pubblicato lì. Daddy Yankee .

Stavi annunciando il tuo ritiro dalla musica, come molti interpretano? Il dubbio è rimasto nell’aria, ma l’argomento è diventato il fulcro della conversazione sui social network, dove molti dei suoi fan hanno lamentato l’idea che il traduttore di argomenti così noti come Dorae quello che è successo è successo NS mi hai sollevato Sta lasciando il mondo della musica e, da parte sua, Daddy Yankee non ha confermato né smentito nulla al momento.