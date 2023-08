Dagli applausi alla standing ovation per quasi 10 minuti mentre Taylor Swift si trovava di fronte a un pubblico in California – MUSICA

un giro Taylor Non smette mai di creare momenti incoraggianti e unici per l’artista. La prestazione del 8 agosto Presumibilmente, la star sarà scioccata da questo set per il V tour degli IRA Stadio SoFi A Englewood, in California.

Applausi, commozione

Dopo aver completato la performanceProblemi con lo champagne‘, il pubblico l’ha premiata con un’ovazione infinita che ha suscitato i sentimenti irrefrenabili dell’artista.

“Cosa dire dopo… È così innaturale e bello. Non so cosa fare o dire“, Egli ha detto Taylor.

Questa performance ha segnato la penultima notte di Swift al Stadio SoFi Dove sono in programma un totale di sei. È la parte che chiude la parte statunitense del round IRA.

A partire dal 24 agosto, le date complete toccheranno America Latina, Asia, Australia ed Europa prima di tornare negli Stati Uniti nel 2024 per la tappa di ritorno in Nord America.

decisamente, Giro dei secoli Ha già girato negli Stati Uniti quest’estate e veloce Sei serate concluse al SoFi Stadium di Englewood, in California, a partire dal 3 agosto. Era l’ultima serie di spettacoli in Nord America, ma si è recentemente ampliata con un altro blocco nordamericano con un totale 15 spettacoli in quattro città nell’ottobre e nel novembre 2024, compresi i loro unici spettacoli canadesi annunciati: 14-16 novembre e 21-23 novembre al Rogers Centre di Toronto Canada).

Queste sopra menzionate sono le esibizioni finali del tour in quello che, d’ora in poi, finirà per fare alla fine 117 concerti in 20 mesi.

L’Europa attende Taylor dal 9 maggio a Parigi Madrid mantiene Il prossimo 30 maggio appuntamento allo stadio Santiago Bernabeuessendo l’unica città spagnola a riceverlo. veloce Si è esibito solo una volta prima in Spagna, sempre a Madrid, nel 2011.

Problemi con lo champagne

Ho prenotato il treno notturno per un motivo

Quindi puoi sederti lì in questo guaio

Folle rumorose o dormienti silenziosi

Non sono sicuro di cosa sia peggio

Perché ho lasciato cadere la tua mano mentre ballavo

Ti ha lasciato lì in piedi

Abbattuto durante la discesa

Problemi con lo champagne

L’anello di tua madre è nella tua tasca

La mia foto nel tuo portafoglio

Il tuo cuore era di vetro, l’hai lasciato cadere

Problemi con lo champagne

L’hai detto alla tua famiglia per un motivo

Non puoi tenerlo

Tua sorella ha schizzato sulla bottiglia

Ora nessuno festeggia

Dom Pérignon, l’ho portato

Nessuna folla di amici ha applaudito

Gli scettici nella tua città lo chiamano

Problemi con lo champagne

Hai fatto un discorso, sei rimasto senza parole

L’amore è sfuggito alla tua portata

E non saprei dare una ragione

Problemi con lo champagne

Il tuo personale tocco di Mida sulla portiera della Chevy

November Flush e il tuo dolcetto alla vaniglia

“Questa dimora una volta era un manicomio.”

Ho scherzato, “Beh, è ​​stato fatto per me.”

Come sempreverde, abbiamo un gruppo di amici

Non pensare che diremo di nuovo quella parola

Presto avranno l’audacia di decorare le sale

che abbiamo attraversato una volta

Uno per i soldi, due per lo spettacolo

Non sono mai stato pronto, quindi ti guardo andare via

A volte non sai la risposta

Tsam qualcuno in ginocchio e chiedi a te

“Sarebbe stata una sposa così bella

Peccato, dicevano, che avesse sbattuto la testa.

Ma invece troverai la cosa reale

Riparerai il tuo tessuto strappato

E tieniti la mano mentre balli

Non lasciarti mai in piedi

Abbattuto durante la discesa

Con problemi di champagne

L’anello di tua madre è nella tua tasca

Immaginalo nel tuo portafoglio

Non ti ricorderai tutto di me

Problemi con lo champagne

Non ti ricorderai tutto di me

Problemi con lo champagne