Dai un’occhiata a questi cinque giochi eShop di cui ti innamorerai

Siamo circa a metà strada. Anno 2024 Il catalogo di titoli disponibili nell’eShop di Nintendo Switch non smette di crescere. Questo maggio abbiamo preparato un arsenale di consigli che non lasceranno indifferente nessun utente della console ibrida di Nintendo, soprattutto se sei un fan di questo tipo di piattaforma.

Come sempre, puoi ottenerli dallo store disponibile su ciascuna console o dal loro sito web È possibile accedervi da qui. Ricorda che devi essere collegato al tuo account prima di acquistarli affinché appaiano correttamente nel tuo catalogo.

Macinapepe

Esistono centinaia di giochi in cui la coppia è l’eroe dell’avventura, ma se il tuo compagno è un potente pugile, non c’è niente! Questo è Macinapepeun videogioco in cui Pepper, un’avida cacciatrice di tesori, usa Grinder, il suo trapano, per recuperare la proprietà che le è stata rubata.

In questo innovativo e sorprendente gioco platform realizzato meticolosamente, ci faremo strada con l’aiuto del nostro strumento attraverso innumerevoli scenari e con altre potenti macchine mentre raccoglieremo tesori che daranno potere a Pepper. E se ciò non bastasse, prova a sconfiggere i boss della fase finale, il che è una vera sfida!

Ingrandire

Cronaca di Eudin: Cento eroi

Uno dei videogiochi RPG giapponesi più attesi, Cronaca di Eudin: Cento eroi, disponibile ora su Nintendo Switch. È il successore spirituale di uno dei grandi giochi di ruolo degli anni ’90 e ci offre una storia precisa, incontri con boss fantastici e più di 100 eroi per personalizzare la nostra squadra di combattimento.

Ricostruisci il castello, prendi il controllo, recluta nuovi personaggi, partecipa a enormi battaglie e goditi battaglie a turni come quelle del passato. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è stato tradotto anche in spagnolo e offre decine di ore di gioco.

Ingrandire

Il pianeta della libertà 2

Torniamo al tipo di piattaforma con Il pianeta della libertà 2, un meraviglioso gioco con grafica 2D dal look retrò che ti ricorderà le classiche avventure di un certo riccio blu. Più di venti nuovi livelli per l’occasione, Boss Rush, modalità Classica e personalizzazione completa della difficoltà di gioco.

Il remake ha come protagoniste le tre eroine del gioco originale (disponibile anche sull’eShop di Nintendo Switch), migliorando le abilità di ciascuna e aggiungendo molteplici funzionalità di qualità della vita, rendendo Freedom Planet 2 una continuazione completa e brillante.

Ingrandire

Mania sonora

Approfittando dell’ultima raccomandazione, non possiamo abbandonarla Mania sonora, lo straordinario videogioco creato in omaggio a Sonic pubblicato nel 2017 che reinventa le aree classiche aggiornandole e aggiungendo molteplici opzioni. Inoltre, non solo è disponibile Sonic, ma anche i suoi fedeli compagni Tails e Knuckles si uniscono al gioco.

Il Dr. Eggman ritorna in battaglia, così Sonic e i suoi compagni di squadra tornano a fare quello che sanno fare meglio, ovvero investerli velocemente! In questa nuova puntata, gli eroi avranno nuove abilità oltre a una modalità cooperativa per due giocatori e una modalità competitiva in cui combatterai per i tempi migliori. Se non l’hai ancora provato, fidati di noi, è uno dei migliori titoli Blue Hedgehog degli ultimi anni.

Ingrandire Schermata – Sonic Mania (NSW)

cucire.

Annunciato solo poche settimane fa in occasione di un evento Mondo indipendente Da Nintendo passiamo ora ad un gioco più comodo e bello. Stiamo parlando di Stitch, un puzzle game in cui dovrai ricamare accoglienti scenari pieni di colori con fili di lana. In totale ci sono oltre 180 modelli da completare ma fai attenzione, anche se il ricamo è un momento libero per rilassarsi, padroneggiare la tecnica non sarà facile.

Oltre al vasto catalogo di stili tra cui scegliere, ogni giorno ci saranno nuovi puzzle da completare, inclusi eventi settimanali e sfide in cui potrai salire di livello. Soprattutto, grazie al suo tema, ogni membro della famiglia può godersi il punto e godersi l’esperienza antiquata del ricamo.

Ingrandire

