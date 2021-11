Dai un’occhiata agli ultimi 5 post di J Balvin che hanno suscitato molto scalpore su Instagram!

J Balvin (jbalvin) ha pubblicato diversi post sul suo profilo Instagram che hanno fatto scalpore sui social network. I cinque post di storie e foto, hanno ottenuto più di 3.112.688 Dalle interazioni tra i suoi fan.

Orgoglioso di te @karolg che sacrifichi sempre la sua ricompensa sorella mia!!!! Ti voglio bene !!!! Colombia Gang – Latina Gang

Fino a quando ho appreso che non ci si aspetta nulla da nessuno se non l’amore per la famiglia che si manifesta nelle azioni. fratello canelo, ti amo!! banda latina. Nota. Mi ha mandato un bacio perché gli ho detto “o reciti o finisco sul ring” e lui ovviamente ha paura di me e beh…

Parlo raramente della mia vita personale, ma questa donna è una mia grande amica, ha il silenzio che accompagna e la saggezza di una persona ancora più adulta. Ti amo sorella mia @caroosoriob_

Cosa poi?

Grazie @complexcomplexcon per l’opportunità di essere il primo host latino in questo movimento e un altro host culturale. pace sulla Terra

Jose Alvaro Osorio Balvin, cantante e produttore discografico, meglio conosciuto come “J Balvin”, è nato il 7 maggio 1985 a Medellin, in Colombia.

Nel 2006 pubblica il suo primo singolo. Dopo anni, Nel 2009 è diventato un artista rivelazione per diverse stazioni colombiane. Nello stesso anno firma un contratto musicale con la EMI Music. Il suo primo album in studio la famiglia È stato un successo internazionale, essendo stato certificato disco d’oro, platino e multiplayer in molti paesi.

La canzone “Avamos” contenuta in questo album vale mille Il suo primo Latin Grammy AwardNel 2015 ha pubblicato “Ginza”, il primo singolo del suo prossimo album. con questo argomento È stato classificato al primo posto in Colombia, negli Stati Uniti, così come in Messico e Spagna. D’altra parte, ha cantato con Jennifer Lopez nell’halftime show del Super Bowl LIV, che si è svolto il 2 febbraio 2020, dove ha presentato le canzoni Qué calor e Mi gente. A settembre 2020 è stato Balvin Incluso nella lista della rivista Time delle 100 persone più influenti dell’anno.