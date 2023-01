Dai vestiti batik agli asciugamani: elementi essenziali firmati per i bambini famosi sulle spiagge di Punta del Este

I principali abiti, stampe, motivi e colori della stagione

il stelle a partire dal estate Non sono giusti Gente famosa E Sono le ragazze Questo è di gran moda nel networking, ma lo sono bambinicatturando lo sguardo di tutti con Guarda estate e questo Fascino Che i loro famosi genitori mostrano con orgoglio sulle reti.

L’abito aderente a un pezzo ha conquistato Punta del Este: scollature suggestive, colori vibranti Sole e sabbia sono la scusa perfetta per le celebrità per sfoggiare un look che non passa mai di moda e cambia ad ogni stagione. Quale stile ha scelto ognuno di loro?

La moda si rinnova ogni stagione, però lustro Dalla costa orientale rimane intatto. Camicie batik, magliette con filtro UV, magliette all’uncinetto e cappelli di asciugamano sono solo alcuni dei vestiti ed accessori Indossato dai figli delle celebrità sulle spiagge di Punta del Este.

Il popolare batik è di nuovo qui per restare, almeno in questa stagione



il cravatta colorante È stato senza dubbio lo stile più in voga degli anni Sessanta, ha raggiunto il suo apice nell’era degli hippy e negli anni Novanta ha avuto un breve periodo Conteggio.

Maschere rustiche, cappelli trucker e altri accessori da spiaggia scelti dalle celebrità È un complemento perfetto per l’estate, non solo perché protegge dal sole ma anche perché aiuta a elevare lo sguardo alla sua massima espressione. Da Wanda Nara a Camila Hommes, i personaggi che hanno indossato questo “must” della moda.

Oggi questa tecnica è tornata di valore dopo che Dior, Prada, Stella McCartney e altri importanti e illustri stilisti l’hanno inserita nelle loro passerelle. È un guardaroba classico. Dolores Barrero e tua figlia Indra.

I gemelli Isabella e Paul Goycochea hanno i loro account Instagram dove condividono i loro mini look

firenze dentro Ha un indiscutibile talento per la moda, che i suoi figli hanno indubbiamente ereditato. Gemelli Isabella e Paolo Goycochea Hanno i loro account instagram dove li condividono piccoli libri.

Ora Paul si è messo di fronte a sua madre e, come in tante altre occasioni, è rimasto sorpreso dalla scelta del designer: A Guarda Beach presenta un divertente mix di stampe.

L’arazzo all’uncinetto è un “must have” tra adulti e bambini sulla costa orientale. È stato scelto dalla figlia di Zira-Nara

modello e ospite Zira Nara e i suoi figli Malaika e Viggo Sono arrivati ​​nel paese vicino alla fine dello scorso anno per godersi qualche giorno di relax prima di iniziare la loro agenda scolastica e lavorativa del 2023.

La madre di due figli condivide spesso scatti di se stessa Guarda Progettato meticolosamente per poter godere di una giornata di sole e sabbia ma sempre alla moda.

Le magliette con filtro UV per ragazzi sono tutto ciò che è comune sulle spiagge dell’Uruguay



Questi vestiti si trovano comunemente nei negozi dedicati al surf: ci sono marchi australiani, brasiliani e argentini. il Camicie con filtro UV Per i più piccoli, imperversano sulle spiagge dell’Uruguay ed equivalgono a SPF 50.

Quest’estate i più giovani andranno al mare con il vestito in mezzo a loro Malaika VonPlessen.

Camila Homs si è goduta una giornata al mare con i suoi figli a Punta del Este (RS Photos)

Sotto l’occhio vigile di sua madre Paolo Battista, Il figlio minore di L Camila Hummus e Rodrigo De Paul Gli piaceva anche il mare orientale con a Camicia acqua stampata.

Constantino, figlio di Wanda Nara, e un accessorio impeccabile: il secondo dei fratelli Lopez ha scelto un cappello alla pescatora in spugna

Le spiagge hanno accolto i figli Wanda Nara, Valentino, Constantino, Benedicto Lopez con le sue sorelle minori Isabella e Francesca Icardi.

Come previsto, in più di un’occasione lo è stato Mini stilisti Hanno rubato tutti gli occhi per le loro scelte di stile.

Da Punta del Este, Isabella Icardi ha posato per sua madre in un set di canotta all’uncinetto e pantaloncini di cotone bianco.

consacrato come uno Piccole influenze Sui social i membri più giovani del clan Nara acardi Stanno dettando le tendenze con i loro look estivi. da Punta dell’Este, Isabella Ho posato per sua madre indossando un set di Canotta all’uncinetto e pantaloncini di cotone in bianco.

Sia come risorsa ostentata che come valore aggiunto al tuo look, Logomania rimane forte nel settore della moda



il logomania Uno dei preferiti della top model e delle tendenze della moda dei suoi bambini, l’estetica degli anni ’90 è diventata un appuntamento fisso per i marchi di lusso. Oltre ad essere uno status symbol, i loghi sono un modo per esprimere l’identità con un timbro.

