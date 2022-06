Dakar Rally 2022: Adrian van Beveren sostituisce Barreda per l’Honda Rally Team

Adrian van Beveren Ora è, ufficialmente, un Team Driver fionda dai raduni. capo francese Yamaha fino al Dakar 2022 Rafforzamento della squadra ala d’oro Dopo che il marchio diapason ha deciso di terminare la sua avventura a Dakarian.

Annuncio ufficiale di firma francese È successo venerdì, anche se è facile dedurre quel destino da allora Van Beveren Era nella lista degli iscritti della squadra giapponese per Raduno dell’Andalusiache avrebbe dovuto suonare la prossima settimana nel sud della Spagna.

“Sono felice di questa opportunità, sono felice Orgoglioso di essere un pilota Honda, il riferimento tra le attrezzature di fabbrica. Seduto su una moto rossa mi riporta bei ricordi di quando l’avevo fatto fionda Ha appena otto anni. anche con mostro A bordo, con cui ho corso negli ultimi 10 anni”, ha detto il francese a discorso ufficiale Dall’annuncio del trasferimento.

È salito sul podio della Dakar

Van Beveren era uno dei piloti Chiamato a dominare la classe motociclisticaSoprattutto dopo la sua eccitante esibizione in Dakar 2018Dove si oppose alla vittoria quasi fino alla fine e solo Uno imbarazzante ciascuno Quando stava giudicando la gara, lo ha separato per quante più vittorie possibili.

però, Il suo progresso è rallentato negli ultimi anni (ancora una volta era 4° posto nell’ultima versione), che non si trova multiplo (Nel 2021 dovettero partire per un problema con la benzina) No fortuna (Ha subito un forte calo nel 2020) lo ha accompagnato.

In piazza Juan Barrida

I francesi occuperanno la posizione che hanno avuto negli ultimi dieci anni Giovanna Parade. L’uomo di Castellon è pieno guarigione dall’infortunio Che l’ho appesantito nell’ultima Dakar 2022. Come ha appreso MARCA, la squadra giapponese Barreda ha trasferito la sua squadra Interesse a continuare a fare affidamento su di lui Se decidi di rimanere attivo.