Dal 25 al 27 maggio Junín ospiterà nuovamente il 2xCuore International Tango Festival

Dal 25 al 27 maggio si terrà il 6° 2xCuore International Tango Festival. Giovedì 25 maggio la sede dell’evento sarà il Social Club dove alle 17:00 inizierà la gara di ballo, alle 20:00 la lezione con Nito e Elba, e alle 20:00 la Milonga de Gala con la fiera del prodotto 09:00

C’è anche un festival di danza quest’anno, una master class con Nito García e Elba Sotile, e quella sera nel concerto di milonga si esibirà Federico Rigo, ha detto Silvia Gozo.

Venerdì 26 nei locali del coro polifonico, Guido Spano 78, si terrà una Master Class con Cristian Quevedo, Sergio Fernandez -ex combattenti delle Malvinas che renderanno omaggio nella notte a tutti i veterani delle Malvinas- e già Natasha Bobrag terrà una conferenza “Storia del tango in prima persona” con Neto ed Elba alle 20:00. Il Café Party si svolgerà alle 21:00 attraverso Millunguer.

Sabato 27 l’appuntamento sarà al Teatro La Ranchería alle 16:30. Ci sarà una gara di tango e alle 20:30 serata teatrale.

Storia del festival

Junín ha un Festival di Tango dal 2017 e a livello internazionale in maniera autonoma, appartiene all’Itinerario Internazionale del Tango e del Turismo, dalla sua Direttrice Silvia Guzzo, invitata nel 2015 a costituire il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della nostra città, un accordo tra enti, comuni, province e gli stati hanno firmato nella città di La Falda, Córdoba, nel luglio 2015.

Silvia è stata membro del festival più importante del mondo: il Festival Nazionale di Tango a La Valda. La Falda – Córdoba – Argentina, Festival Viva el Tango. Montevideo – Uruguay, Festival del tango di San Vicente. Godoy Cruz – Mendonza – Argentina, Isabella Tango Fest. Isabela – Porto Rico, Concepcion Ciudad Tango Festival. Concepcion – Tucuman – Argentina, Rio Tango Festival. Rio de Janeiro, Brasile; Festival di tango di San Nicola. San Nicolas, Buenos Aires, Argentina; Festa Argentina di Melbourne. Melbourne, Australia; XXI Festival del tango. Ammiraglio Brown, Buenos Aires; Fondazione Culturale Municipale, Los Angeles, Cile; Festival Internazionale di Tango, Corrientes, Argentina; Valparaiso Tango Festival, Valparaiso, Cile; Festival Internazionale del Tango, Granada, Spagna; Festival Internazionale del Tango, Valencia, Spagna; Tango with Height Festival, La Paz, Bolivia; Festival Regionale di Tango, Zarate, Buenos Aires, Argentina; Portada Tango Festival, Antofagasta, Cile; Aguilares International Tango Festival, Aguilares, Tucuman, Argentina; Puro Tango Company, Medellin, Colombia; Aprilis Tango Festival, Paraná, Entre Rios, Argentina; Chemical Tango Festival, Chimica, La Rioja, Argentina; Son Will be Festival, Partido de la Costa, Argentina.

Importanti artisti del paese e dell’estero hanno preso parte alle sessioni del festival e i rappresentanti locali del tango, come meritano, hanno preso un posto di rilievo. Per completare le offerte, ci sono sempre attività come omaggi, una passeggiata guidata attraverso i circoli di tango, una dissertazione, un concorso di canto e ballo e una degustazione di prodotti con un’identità regionale.

Un festival internazionale all’insegna della solidarietà

Inoltre, è importante sottolineare lo spirito di solidarietà implicito nell’idea dell’evento racchiuso nel nome “2xCuore”, un gioco di parole dove due passioni vibrano nello stesso cuore: il tango e la chiamata ad aiutare chi bisogno di essa. Le versioni precedenti erano in associazione con il Junín Lions Club. Quest’anno sono stati aggiunti il ​​Coro Polifonico e il Coro Bananbi.

Lavorando in modo indipendente, il comitato organizzatore del festival è composto da Susana Sánchez, Marcelo Ortiz, Franco Raimondi, Claudia Levato e collaboratori, tutti sotto la direzione generale della sua autrice, Silvia Gozzo, che è anche sub-direttrice de La Ruta Internacional del Tango.

Il costante lavoro di cultura, solidarietà e soprattutto per portare il nome di Junín, gli artisti uniti per questo scopo riescono a collocare il festival accanto agli altri festival di La Ruta Internacional nonché tra i più importanti eventi culturali. In primo piano.

In questo anno 2023, si impegna a continuare a crescere, VI. L’edizione si svolgerà dal 25 al 27 maggio e ci saranno artisti che hanno una carriera nel Tango, daremo omaggi, gare di canto e ballo, gare di Milonga de Gala presso i locali del Junín Social Club e un lussuoso finale al Teatro Municipale .

Programma tre giorni del festival

Giovedì 25 – Junin Social Club. 103

– Concorso di danza, Categorie:

Amatori Adulti (18-44 anni)

Anziano (dai 45 ai 59 anni)

Senior Master (60 anni e oltre)

professionisti

Giudici: Adriana Enebú e Jorge Galatti (Uruguay), Natacha Poberaj (CABA), Nito e Elba (CABA)

Master Class con Nito García e Elba Sottile

Festa della Milonga

Contrappunto DJ. Argentina/Uruguay

Mostre e omaggi ai nostri Milongueros.

Venerdì 26 – Sala dei Cori Polifonici. Guido Spanò 78

Lezioni di tango con Cristian Quevedo, Sergio Fernandez e Natasha Bobrag.

– Conferenza dal titolo “Storia del Tango dal punto di vista di un oratore” Neto e Elba

– Café del Festival con artisti locali e regionali:

Mario Galante, Quique Giaganti, Alejandro Robledo, Marcelo Tommasini, Ana Palma, Fernando Romero, Marcelo Guida, Boca Loca.

Artisti de La Ruta de Tango dall’Uruguay, Jorge Galatti e Partido de La Costa, Alejandra e Sergio con un omaggio speciale a Malvinas. Le coppie vincitrici del concorso 2023 e un ringraziamento speciale a Elena Griffin, Betty e Osvaldo.

Sabato 27 – Teatro La Rancheria.

Gara di canto

Festival Theatre Night, un lussuoso finale con i seguenti artisti:

Laura Ricchiardi e Eduardo Rodríguez rappresentano Agustín Magaldi Festival, Casilda. Santa Fe.

Adriana Enebú e Jorge Galatti rappresentano il festival Viva el Tango de Montevideo. Uruguay.

Casa argentina delle bambole cubane.

Balletto di Velma Portela.

Istituto Mariella Guerra. Lincoln.

Mercedes Aleandri e Javier Jerez. 9 luglio.

Francena Ledesma e Christian Quevedo. Junine e Cañada de Gomez.

Chitarre soul. Junin.

Andrea Sarobi. Junin.

William Burs. Junin.

2xCuore, Susana Sánchez, Marcelo Ortiz, Franco Raimondi, Claudia Levato, and Silvia Guzzo.

Ian Ferroli. nero. Cordova.

Nito García e Elba Satell.

Vicino al signor Nestor Roland.

Maggiori informazioni su regolamento, iscrizione e mezzi di comunicazione: https://linktr.ee/2xcuoretango

Contatto: 0236-4712308