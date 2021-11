Dal balcone: Andrea Mesa, Miss Universo, ha fatto tremare la rete con un look atletico

Andrea Meza Si sta godendo la sua ultima volta Miss Universo. Il 12 dicembre si terranno le elezioni per il suo successore e il messicano dovrà abdicare. Fortunatamente, nonostante la pandemia, la giovane donna ha potuto viaggiare attraverso luoghi meravigliosi e vivere esperienze uniche durante il suo mandato.

di recente, Andrea Ha conosciuto Carnival Cruise Line, una delle più importanti compagnie di crociere degli Stati Uniti. Ieri ho condiviso una foto di un vestito blu, sandali neri e un cappello da capitano. “Dal mio ultimo giorno al Mardi Gras @ Carnival. Grazie per una settimana meravigliosa piena di avventure”, ha scritto nel post.

nelle ultime ore Caratteristica Si è tolta i vestiti per sembrare più naturale e sportiva. Inoltre, ha rivelato di utilizzare un’app di fitness. “Offrono un allenamento di alta qualità e puoi scegliere il tuo allenatore e avere il tuo programma personalizzato in base al tuo livello di forma fisica, obiettivi e attrezzature”, ha detto al suo pubblico.

Fonte: Instagram @andreamezamx

“Inoltre, sono il partner ufficiale dell’UFC. Il che significa che hanno i migliori programmi di allenamento cardio e boxe. Hai scelto il programma per allenatori RED TEAM Ultimate Fitness, quale programma sceglieresti?” Miss Universo. Nelle foto è vestita come un ragazzo muscoloso e alcuni motociclisti di un noto marchio sportivo.

Fonte: Instagram @andreamezamx

Come erano le sue gambe? Andrea Ha spiegato: “Sono caduto 80.000 volte a causa delle mie cicatrici. E allora?” Il post ha superato i 30.000 like e 200 commenti. “Ho sentito che le tue cicatrici derivano dal prendere a calci il tuo amico quando dice qualcosa che non ti piace… o forse erano gli haters”, ha scherzato un follower. “Miss Universo !! Sei una vera donna! Le donne che criticano dovrebbero sentirsi orgogliose di rappresentare una donna come te! chicca!!! E mi piace che tu ispiri gli altri con un solo post, voglio letteralmente iniziare a fare pratica e usare questa app, solo per te!!! Sei magnifica! Erano alcuni dei messaggi che riceveva.