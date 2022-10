Dal classico al contemporaneo: il nuovo magazine di ICON Design ‘Cincincento’ viaggia dall’Italia alla Corea di oggi | Disegno dell’icona

Jonathan Anderson a Seoul all’evento Lowe Foundation Handicraft Awards. Paolo Zamora

La lettera di presentazione del nuovo numero di ICON Design, gratuito questo 29 ottobre con EL PAÍS, è composta da tre diverse copertine che uniscono a modo loro i mondi della rivista ICON Architecture, Design, Art and Decoration. Il primo vede protagonista Jonathan Anderson, direttore artistico di Loewe, con il quale ci siamo recati a Seoul per presentare il Craft Prize della Loewe Foundation, che premia gli artigiani più straordinari del mondo e quest’anno riconosce il lavoro di un creatore di talento della tessitura. Intagli molto delicati con crine di cavallo secondo una tecnica secolare. “L’artigianato è un atto di responsabilità”, dichiara il nordirlandese a proposito di questa competizione che ha diffuso conoscenze quasi perdute. Il Teatro all’Antica della seconda città italiana di Sapionetta è il gioiello poco conosciuto del Cinquecento, con una storia fantasy ambiziosa e tragica degna di Pommerso. La terza è la nuova casa dell’interior designer di Barcellona Francesc Pons, un esercizio di estetica contemporanea che unisce la sua ossessione per l’illuminazione, il suo uso edonistico dello spazio e metri di cuscini grigi.

Ci sono tre porte intercambiabili per capire cosa facciamo in ICON Design, che parla di nuovi talenti e creazioni create secoli fa, possibili mobili e oggetti fantasiosi e, soprattutto, vogliamo che la mente del lettore viaggi. Per questo in questo numero andiamo a Milano a trovare Marva Griffin, responsabile del design italiano e addetto stampa internazionale del Salone del Mobile. La sua casa a Brera è un felice equilibrio tra amici creativi, conoscenti e i mobili che ammira. “Non voglio case perfettamente arredate”, dice. “Ho cose ovunque. Mi sento supportato”. A Barcellona vediamo il ritorno del leggendario editore BD Barcelona Design, una vera azienda di mobili per insegnanti nata “tra un drink, la notte, vicino alla pista da ballo”, come dicono i fondatori di questa azienda che produce classici Dalì. Sottsass, e ora affronta una nuova era con i giovani membri.

Il Teatro all’Antica di Sapionetta, Italia. Stephen Gifthaler

Il peso dell’azienda si fa sentire anche a Sarcatelos, fabbrica di ceramica che rappresenta molte generazioni di spagnoli, e la cui storia riassume gli alti e bassi delle arti decorative nel nostro Paese. A Lisbona visitiamo la Fondazione Gulbenkian, dove sono in mostra i frutti di una straordinaria passione per il collezionismo, i suoi manager e la casa di moda italiana Max Mara, che ha collaborato alla ristrutturazione delle sue sale d’arte francesi del XVIII secolo. A San Sebastián abbiamo chiacchierato con l’artista Susan Cianciolo, che si concentra sul riciclaggio come un modo per collegare i ricordi.

Casa dell’interior designer Francesc Pons a Barcellona. Felice Nacho

Questo non è l’unico appello a favore di un design più umano e sostenibile. A Madrid, siamo arrivati ​​giusto in tempo per fotografare un’installazione ultra effimera (è durata solo un giorno) che ha catturato gli incredibili pochi anni che Lucas Muñoz Muñoz ha trasformato in uno dei più grandi designer della sua generazione e in un vero maestro. Riutilizza materiali e modelli. Inoltre, sulle colline a nord della capitale, abbiamo visitato un nuovo progetto dell’architetto Andrés Jaques, che ha completato i lavori di una magnifica scuola e rivendica la “proprietà domestica” nell’era delle costruzioni baroniche. ”.

Inoltre, il nuovo numero di ICON Design porta il meglio del design, dell’architettura, della decorazione e dell’arte: interviste ai designer Erwan Bourolec, Inma Bermudez, Raf Simons e Jaime Hayon, alla gallerista Maria Forlev, editorialisti di fiducia (Jordi Labanda, Anatkus Zapalbiaskova) . e gli ospiti (Manuel Segade), un reportage su Casa Carvajal e una visita a una straordinaria fondazione d’arte su una remota isola greca. Per inciso, questo nuovo numero è diventato un viaggiatore e irrequieto, ma questa è una conseguenza naturale. Espandere la tua mente, i tuoi gusti e le tue idee è un ottimo modo per alimentare la tua curiosità. E la passione è ciò che definisce meglio il team dietro ICON Design.