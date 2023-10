Dalla Banca Centrale Europea prendono di mira i governi della regione…

Bloomberg – Lo dice Klaes Knott, membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE). I governi dell’Eurozona Scelgono Mancata attuazione di politiche di bilancio che sostengano gli sforzi della Banca Centrale Europea per controllare l’inflazione.

Venerdì, durante una tavola rotonda tenutasi in Slovacchia, il funzionario olandese ha affermato che i banchieri centrali si trovano ad affrontare una politica fiscale che è “completamente in disaccordo con la situazione ciclica della nostra economia”. “E Manca la volontà di aiutarci a stabilizzare l’economia dell’Eurozona“.

Lui La Banca Centrale Europea ha più volte sottolineato il sostegno del governo Alle case e alle aziende Durante la crisi energetica è stato molto esteso Ha alimentato l’inflazione Proprio mentre il Consiglio dei governatori aumentava i tassi di interesse a un ritmo record.

Lui Funzionario sloveno Bostjan Vasli, responsabile della politica economica, ha dichiarato nello stesso evento che “La politica fiscale è rimasta indietroDopo che la politica monetaria ha abbandonato il suo orientamento espansivo ed è diventata restrittiva.

“Da quasi quattro anni assistiamo ad un approccio ampliato alla politica fiscale”, ha dichiarato al vertice dei Tatra. Se i tassi di interesse siano ora al loro picco “dipende, ovviamente, dai dati reali, ma anche dalla direzione delle politiche fiscali”.

Il suo omologo slovacco è stato d’accordo.

“La mia percezione è proprio questa Ci manca la generazione dei ministri delle finanze dell’era dell’austerità“Solo ora”, ha detto Peter Casimir, che ha assunto la guida del suo Paese dal 2012 al 2019. Abbiamo ministri spreconilo sai, quindi Che viene dalla crisi CovidDi questa crisi geopolitica, che sta accadendo qui, con la sospensione delle norme.

I limiti dell’UE volti a prevenire i prestiti galoppanti sono stati sospesi dal 2020 Per consentire ai governi del blocco un margine di manovra per sostenere le famiglie e le imprese. Le capitali europee restano ai ferri corti mentre lottano per trovare un accordo su una revisione complessiva delle norme fiscali prima che il vecchio accordo venga ripristinato il 1° gennaio.

Secondo Madis Müller, rappresentante dell’Estonia nel Consiglio direttivo della Banca centrale europea, nella situazione attuale È necessario che i ministeri dell’economia e le banche centrali adottino una posizione coordinata.

“È molto più facile controllare l’inflazione se le politiche fiscali e monetarie si sostengono a vicenda E stanno andando nella stessa direzione Questo non è ciò che vediamo ora“Lo ha detto sabato al panel del Summit dei Tatra.

Il ciclo di inasprimento della BCE è andato a scapito della debolezza economica: il PIL è cresciuto solo dello 0,1% in ciascuno dei primi due trimestri dell’anno, e questo ritmo probabilmente continuerà nei tre mesi successivi, fino a settembre.

Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europeaLo ha annunciato in un’intervista pubblicata venerdì scorso i funzionari della Banca centrale europea “Non possono escludere” una recessione Nell’eurozona, anche se lo limita.

Maggiori informazioni su Bloomberg.com