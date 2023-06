Dalla grande Formula 1 italiana la speranza di entrare nella storia a Le Mans

C.Gran premio Malaysia A GP2E 2016. Chiamato un giovane talento italiano Antonio Giovinazzi – A 23 anni – l’ha raggiunto Quinta e ultima vittoria quell’anno chi è stato il secondo classificato in questa categoria Introduzione alla Formula 1a cui sarebbe saltato (in un “cameo” di due gare) una stagione dopo.

mano a mano FerrariItaliano contestato Tre stagioni complete con Alfa Romeo tra il 2019 e il 2021 Ed era in uno stagno per prendere il posto che era alla fine Carlo Sainz In monoposto in Scuderia. Giovinazzi è stata l’ultima speranza italiana a tornare sul podio della Formula 1Dopo una lunga siccità Fisichella E Carrello.

La Ferrari ha battuto la Toyota, il potente dominatore della Resistenza… al primo tentativo.

Ora l’italiano è l’unico pilota nel programma hypercar della Ferrari Non proveniva da un telaio GT (Posizione confermata dall’inizio), anche se aveva una certa esperienza in Resistencia. Va con i super esperti Alessandro Pietro Guidi E Giacomo Caladotre volte campione del mondo GT e due volte campione di Le Mans fino al 2023 L’equipaggio è, a priori, più competitivo… anche se il numero 50 di Molina, Foucault e Nielsen li ha finora superati.

Protagonista di un’impresa storica

Questa vittoria a Sepang è stata l’ultima Che ha ottenuto … e l’ha messo bene a verbale: “Lo erano Sette anni senza vittorie“Ricordi quando è sceso dal podio a Le Mans.” Per me farlo in questa gara e con la Ferrari lo è Un momento molto speciale per realizzarloha commentato.

Giovinazzi viveva La fine del test nella scatola (Pierre Guidi era responsabile dell’ultimo periodo) … e doveva fare un periodo Un’altra brutta bevandaquando il tuo 499p Non voglio iniziare Dopo l’ultimo rifornimento: “Ho quasi avuto un infarto. A 30 minuti dalla fine ho avuto un problema del genere… Alessandro era in macchina con l’ingegnere Sapevo che sarebbero stati in grado di resettarlo“Così è stato, e come ha dichiarato in conferenza stampa Antonello Coletta, il top manager della squadra, Quello era il momento in cui si vedevano i vincitori veramente.

La Ferrari ha ottenuto la sua prima vittoria nel WEC nella gara più importante.

“Ma è stata dura, lo è stata Una gara molto dura, con tante emozionicircostanze complicatissime…”, ricorda Giovinazzi. La stessa auto n. 51 è ora in pericolo Era circa mezzanotte, quando lo stesso Pierre Guidi provocò un attentato Gira per evitare l’impatto con due GTPochi minuti dopo quando è stato visto Coinvolto nell’incidente che ha distrutto la Toyota numero 7. Fortunatamente per gli italiani, sono usciti indenni dal “caos”.

pensò Giovinazzi un’idea lui sapeva Risolvi tutti questi problemi senza perdere molto tempoLa chiave è prendersela comoda. Noi non commettiamo errori e, se lo facessimo, non sarebbero gravi. La macchina si è comportata molto bene nei momenti più critici del meteo”. Anche l’italiano Ha fatto un cenno all’auto gemella: “E anche la pressione sulla Toyota alla fine è stata fondamentale … e L’abbiamo fatto come una squadra, con il numero 50 che spingeva il numero 8 Mancano due ore”. Infatti, per l’attuale pilota di riserva della Ferrari in Formula 1 “Se il 50 non avesse avuto un problema al radiatore, il raddoppio sarebbe stato possibile”..

Ha vinto a Le Mans, non in F1

Giovinazzi non è l’unico e non sarà l’ultimo pilota a vincere un titolo La corona di Le Mans… senza aver assaporato prima la gloria della Formula 1. HarleyBoemia KobayashiNakajima, Neil Janney, Andre Lotterer, Alan McNish, Marco ElginAlex Wutz Emanuele Birò e JJ Lehto ha vissuto tutto questo… solo nel 21° secolo.

La bella immagine dell’ambiente del podio dopo la vittoria della Ferrari.

ma io Giovinazziquesta gara e più precisamente questa edizione è una designazione che Ogni pilota sogna di vincereEra uno dei miei sogni per il futuro vincere qui, è la gara più bella con lui Indianapoli E Monza In F1 si è avverato. Ora Non siamo a conoscenza del significato storico diMa sono sicuro che lo faremo nei prossimi giorni”.