Dalla progettazione di scarpe da ginnastica alla creazione dell’auto d’arte Porsche definitiva

L’ultima Porsche Art Car arriva dal designer di sneaker e streetwear Sean Witherspoon. con chi ha collaborato Marca Fare o inventare Il Taycan 4 Cross Turismo ha una tavolozza di colori o materiali originali come sughero e pantaloncini.

menu per Porsche Art Car Lungo, dal 356 di Janis Joplin degli anni ’60 all’ultima edizione realizzata da Wotherspoon, che ha lavorato a stretto contatto con i designer Porsche Style e ha supervisionato personalmente il processo di creazione di lavoro, sia in fase di lavorazione che in fase di finitura.

è essere Witherspoonche ha suonato la “campana” anni fa quando ha disegnato una delle sneakers più ambite di Nike, Scegli uno per uno i colori esterni delle auto più sorprendenti E per assicurarsi che fosse esattamente quello che voleva, Porsche ha inviato i corrispondenti codici di riferimento Pantone. dopo, dopo, Il creatore ha supervisionato personalmente le miscele e ha finito per intitolare i colori ai membri della sua famiglia: Nash Blue, Sean Petsch, Loretta Purple e Ashley Greene.

Design degli interni di Porsche Art Car

Questi colori esterni hanno continuità All’interno, i materiali utilizzati dallo stilista risaltano anche nel suo streetwearE il Come i pantaloncini sul cielo, sul centro del sedile e sulle alette parasole. Per la nuova vettura tecnica è stato utilizzato il beige Atacama, indossato dalla 911 Targa 4S Heritage Edition del 2020.

Questo vegano rigoroso voleva che la cabina fosse priva di pelle, un’opzione che anche qualsiasi cliente Taycan poteva scegliere. Per questo, Il cruscotto, il volante e la console centrale sono ricoperti di sughero, Che crea contrasto visivo.

Il veicolo artistico progettato da Wotherspoon è completato da elementi della Porsche Exclusive Manufaktur, Come i cerchi da 21 pollici Cross Turismo Design e il tappo del tergicristallo posteriore, entrambi verniciati di nero, così è il Light Bar con scritta Porsche.

I clienti che acquistano una Porsche possono anche personalizzarla grazie al programma Sonderwunsch della Porsche Exclusive Manufaktur, lanciato nel 2021, e che in futuro offrirà tutti e quattro i colori esterni Wotherspoon.