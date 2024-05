Il primo prequel e anche uno spin-off dell’intera saga

Anya Taylor-Joy è ora la protagonista

Sono pochi i poemi epici che possono vantarne il compimento 45 anni E continuano ad aspettarci, comunque Mad Maxcreato da George Miller nel 1979, è uno di questi Non ha niente a che fare con questo Quello che abbiamo visto negli ultimi anni con ciò che è stato girato in Australia da diversi decenni.

Non importa, è vero anche questo, e se Furiosa: dalla saga di Mad Max È buono come il suo predecessore, o almeno si avvicina alle impressionanti scene d’azione che abbiamo visto in esso Mad Max: Furia Stradadel 2015 e con Tom Hardy e Charlize Theron, varrebbe la pena spendere una fortuna per un biglietto del cinema per andare a vederlo il giorno dell’inaugurazione.

Quando esce “Furiosa: from the Mad Max saga”.

Fuyusa: dalla saga di Mad MaxO semplicemente scontroso E come potete leggere anche in altri mercati, è stato così Diretto da George Millerche non vuole separarsi dalla sua creatura, è basato su una sceneggiatura di Nico Lathorios, il meccanico del film originale che in realtà ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Miller di Fury Road.

Dopo aver aspettato per quasi un decennio e anche Il primo spin-off così come il primo prequel In questa saga, scontroso Uscirà prossimamente nelle sale di tutto il mondo 24 maggiocon un ritardo di qualche giorno rispetto al primo appuntamento trattato, che fu soltanto il 15 dello stesso mese.

Cosa possiamo aspettarci?

con scontroso Gli spettatori avranno l’opportunità di farlo Immergetevi nella storia Uno dei personaggi più interessanti di Mad Max: Fury Road. Furiosa si concentra su Giovinezza FuriosaChe sarà interpretata da Anya Taylor-Joy, che sostituirà Charlize Theron. Il film esplora le sue origini e la sua lotta per sopravvivere in un mondo post-apocalittico, offrendo una nuova prospettiva su questo personaggio iconico.

