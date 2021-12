Dallakosa il suo primo semestre in Italia: “Ho imparato tanto in questi mesi” | Calcio123

Carlo A. Sakon || Sakkan_200520

Dopo un paio d’anni Atletico Venezuela CF, A partire dal Campionato FUTVE, Juan dellacAsa ha deciso di intraprendere un nuovo corso della sua vita (gennaio 2021) per raggiungere il vecchio continente.

In linea di principio è venuto CA uragano Barcellona A partire dal Campionato catalano, Un’azienda dove è rimasto per sei mesi, poi ha assunto un nuovo specialista, la sua prima volta in Europa: Carbonia Calcio d’Italia.

Dallakosa, che non ricopre un incarico all’estero, Stabilito con il Carbonia di unirsi alla formazione per la stagione 2021/22 in Serie D., Nonostante le difficoltà nel suo adattamento, è diventato presto un antipasto.

“Sono solo felice di essere in Italia. È stata un’esperienza completamente nuova e l’ho affrontata con un atteggiamento molto positivo, Soprattutto perché questo è un paese completamente nuovo per me, ha commentato in esclusiva il Defender Meridiano.

Difensore, da 24 anni, Valutando quale sia stato il suo primo semestre di calcio italiano, In cui ha registrato sette partite (555 minuti).

“Sento che questi mesi mi hanno aiutato molto nell’apprendimento, nella crescita e nella maturazione molto nel calcio.. Venire in Europa mi dà una sensazione positiva, so che questo è un inizio e voglio continuare a salire perché voglio andare oltre”, ha aggiunto.

Per la sua parte, Ha detto di avere chiare intenzioni per la salita e di non essere soddisfatto di quello che aveva realizzato fino ad ora.

“Voglio fare qualcosa di classico, diventare una buona squadra, giocare buone partite e lasciare la mia identità”, ha concluso.