La mostra è stata inaugurata all’inizio di dicembre “Opera Omnia: Riflessioni del cielo sulla terra” dell’artista rinascimentale italiano Rafello Sancio, di Rivera Indarde (Rivera Indardo 33), già membro della legislatura provinciale di Crdoba.

“La mostra si svolge in occasione del 500° anniversario della morte di Rafello Sancio ed è curata dallo storico dell’arte ed esperto del Rinascimento italiano, Antonio Balucci”. Calcolano dal sistema.

La mostra presenta 19 copie di alta qualità, a grandezza naturale e retroilluminate. Il prodotto di viaggio esiste già a Mosca, Lione e Buenos Aires.

Il progetto Opera Omnia, che farà parte di questa mostra, “Il patrimonio artistico di Leonardo, Raffaello, Caravaggio e di altri maestri della pittura italiana è sparso nel mondo in vari musei, chiese e collezioni private, rendendo impossibile lo svolgimento di grandi mostre monografiche”. Rivela il layout e aggiunge: “Inoltre, tutti i luoghi in cui sono collocate le opere non sono facilmente accessibili e il loro scambio è spesso complicato a causa dell’alto costo delle assicurazioni e delle barriere fisiche. In questo contesto Opera Omnia è un tentativo di portare le opere di artisti classici al Comunità.

La mostra è visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00.