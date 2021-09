Dall’Italia a Valparaiso: Penalsta pubblica un libro sulle “leggi che di solito non si fanno”.

Avvocato penalista José Louis Guzman, Il libro è stato pubblicato da un professore dell’Università di Valparaiso, presidente dell’Istituto di scienze criminali ed ex candidato alla Corte Suprema “Elementi di Filosofia Giuridica Penale” Dopo aver tradotto il testo originale ha realizzato in Italia.

Questo è un lavoro co-scritto da Guzman Gabriele Mobili, Direttore del Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Trento nel suddetto Paese europeo I corsi tenuti dall’avvocato di Buenos Aires in quel centro di ricerca, di cui è visiting professor.

“Così l’edizione italiana è apparsa su Editorial Scientifica di Napoli nel 2015. Successivamente, mi è venuta l’idea di creare un testo in spagnolo e negli anni ho rielaborato alcuni titoli degli articoli. Contenenti, Non è vero, ma il suo scopo rimane lo stesso: introdurre chi è già laureato in giurisprudenza ai problemi filosofici del diritto penale».Disse l’avvocato.

L’idea del libro, di Prolipros, è stata pubblicata a Valparaiso, Una laurea in giurisprudenza ha lo scopo di facilitare la comprensione di questioni complesse che normalmente non sono preparate. Tuttavia, l’autore spiega che sono cruciali nella risoluzione dei casi sollevati dall’esperienza forense.

Ha sostenuto che questo lavoro potrebbe essere utilizzato da uno studente di giurisprudenza, “ma per trarne vantaggio, deve essere diretto da un professore perché la filosofia è più complessa della legge e nonostante tutti i miei sforzi” Il modo più ovvio era quello di presentare in se stessi i problemi più difficili e non di semplificarli oltre lo stretto necessario.

“Volevo volutamente pubblicare il libro a Valparaராசso, Buenos Aires Publishing. Nonostante sia stata concepita e scritta in Italia, la versione spagnola è stata realizzata nella nostra città, a casa mia”, L’avvocato ha chiuso.