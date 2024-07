Dall’Italia all’Uzbekistan: dove viaggiano gli almeriani?

Sabato 13 luglio 2024, 23:14





La provincia di Almeria è inondata di turisti e visitatori durante i mesi estivi, molti dei quali desiderosi di godersi una delle poche spiagge vergini ancora presenti sulla costa della penisola. Nel frattempo, migliaia di Almeriani stanno facendo le valigie per dirigersi altrove per le settimane di vacanze estive. Luglio e agosto continuano ad essere i mesi più gettonati per viaggiare, soprattutto quando si hanno bambini in età scolare.

L’aumento dei collegamenti internazionali all’aeroporto di Almeria influisce chiaramente sulle preferenze dei residenti della provincia, che possono visitare facilmente ed economicamente diverse città spagnole ed europee per qualche giorno di buon riposo o di attività pazze (dipende dalle preferenze di ognuno).

“Il volo inviato a Bilbao ha avuto molto successo”, ammette Maria del Mar Segura, presidente di Viajes Jayson, una delle numerose agenzie della provincia il cui lavoro si è intensificato nelle ultime settimane per definire i dettagli delle vacanze. Contrattati dai suoi clienti, possono andare ovunque nel mondo.

“Non esistono più luoghi esotici”, spiega quando gli viene chiesto quale sia il luogo più strano o remoto in cui sono stati richiesti i suoi servizi. “Prima era impossibile viaggiare, ad esempio, in Islanda o in Vietnam, ora è facile andare ovunque”, aggiunge l’esperto di viaggi. : Uzbekistan. “Sicurezza, pulizia ed è meraviglioso”, descrive. “Poiché c’è un volo diretto (da Madrid), più persone viaggiano lì perché devono fermarsi a Istanbul.”

La Tailandia e il Sud-Est asiatico sono state tra le destinazioni più richieste negli ultimi anni. Sono viaggi lunghi e costosi ma, una volta arrivati, la sistemazione è economica. “I budget possono essere adattati a quanto richiesto, a seconda di cosa si vuole investire si possono fare diverse proposte”, spiega l’esperto.

In base alla tua esperienza, i percorsi con una o più fermate possono complicare il sistema di viaggio. Ciò avviene soprattutto sulle crociere, una formula che non passa mai di moda, sottolinea d’altronde. «Si esauriscono velocemente. Quando si tratta di crociere, prima si prenota, meglio è», suggerisce. In questo caso la difficoltà a volte sta nel trovare voli che coincidano con le partenze delle crociere, ecco perché è meglio rivolgersi agli esperti. per gestirli.

Altre destinazioni richieste dagli abitanti di Almeria ad ogni nuova stagione estiva sono i “classici” d’Europa. “L’Italia ha sempre bisogno di Parigi, anche se quest’anno ci sono meno viaggi con le Olimpiadi, ma quando saranno finiti i turisti torneranno”, spiega.

Francia e Italia sono tra i paesi europei verso cui puoi volare da Almeria in estate, tra cui Regno Unito, Belgio, Slovacchia, Repubblica Ceca, Lussemburgo o Polonia, che durante questi mesi esauriscono i posti passeggeri. I paesi interessati a conoscere Almería ma con abitanti di Almería, che vedono aprirsi le porte dell’Europa in questi mesi, sono inaccessibili da questo angolo della penisola nel corso dell’anno.

senza lasciare il paese

Ad esempio, le destinazioni nazionali rappresentano un’alternativa interessante per coloro che cercano di sfuggire alle alte temperature estive della provincia. Galizia, Asturie, Cantabria e Paesi Baschi accolgono centinaia di abitanti di Almería durante le settimane di mezza estate, quando i viaggi on the road e i viaggi di gruppo con la famiglia o gli amici sono comuni. “La Spagna è un paese dalle infinite possibilità”, afferma Segura mentre continua a soddisfare le richieste dei suoi clienti.

Il suo ufficio, come tutti i passanti per strada ogni giorno, è pieno di proposte e offerte in vetrina. “È vero che molte persone organizzano i propri viaggi su Internet. Ma ci sono cose che noi professionisti dobbiamo fare”, sottolinea, descrivendo come sono cambiati i servizi offerti negli ultimi decenni, compresi i clienti che ora possono trovare questo o è possibile accedere a tale agenzia da qualsiasi parte del mondo.

Preparati per il viaggio

La preparazione per qualsiasi viaggio, soprattutto quando hai intenzione di lasciare il territorio europeo, può essere molteplice e andare oltre il semplice preparare le valigie con gli elementi essenziali per la vacanza. Visti, vaccinazioni, assicurazione medica… “Ci siamo abituati, sappiamo cosa è necessario in ogni caso”, spiega l’esperto, concentrandosi sulle situazioni in cui i passeggeri devono essere a terra, ad esempio, quando non lo fanno . Il passaporto è valido per sei mesi. “Vedono che non è scaduto e pensano che sia sufficiente. Ma a volte non è così.”

