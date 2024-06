Dall’Italia nasce il canale informativo per la solidarietà con Cuba

L’AVANA.-Il nuovo canale di notizie Italia x Cuba, iniziativa di un’organizzazione solidale con l’isola, è emerso come un nuovo forum da Roma per combattere la propaganda mediatica nemica e diffondere la verità in quel paese, ha sottolineato il Ministero degli Affari Esteri. Oggi sui social

Come indicato nel testo, l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba (Anaic) ha lanciato sui social network e su YouTube la “Puntata 0” di questo telegiornale, con la partecipazione di comunicatori come Luigi Basile, Walter Percello e Anica Bersini. Esperienza professionale per proposta.

Persini, membro dell’ANAIG di Firenze, ha presentato in questa prima trasmissione il programma, che mira a far conoscere le posizioni di Cuba su diversi temi, come la salute, l’educazione, la scienza e l’ambiente.

La trasmissione tratterà anche altri argomenti come l’impatto del blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti sull’approvvigionamento energetico, la disponibilità di beni importati e la complessità di soddisfare i bisogni delle persone dopo che queste misure saranno intensificate. .

I capitoli, con ospiti esperti giuridici cubani e italiani, illustrano il profondo umanesimo dal trionfo della Rivoluzione cubana nel gennaio 1959, per ampliare la conoscenza della Costituzione del Paese approvata nel 2019 e del nuovo Codice della famiglia.

In questo primo programma, il giornalista Luigi Basile ha intervistato Marco Papacci, presidente dell’Anaic, che ha valutato molto positivamente il lavoro svolto dall’organizzazione nell’ultimo anno, durante il quale sono stati inviati al popolo cubano aiuti per un valore di quasi 100mila euro.

Ha commentato che sono state sviluppate altre attività come il contributo di 27mila euro da parte dei membri dell’associazione per finanziare la ricerca sull’isola con l’obiettivo di sviluppare un vaccino contro la dengue.

Ha detto che la guerra mediatica contro la nazione delle Antille è così forte che i funzionari statunitensi stanno dedicando ingenti risorse alla sua attuazione.