dallo spazio! Ecco come un astronauta ha catturato l’eclissi solare di dicembre 2021

Sabato scorso, Heaven ci ha regalato uno degli spettacoli più attesi dell’anno, The Eclissi solare a dicembre 2021Un astronauta è riuscito a catturarlo dallo spazio.

Vale la pena notare che il fenomeno astronomico 4 dicembre È stato l’unico nel suo genere che è successo tutto quest’anno, inoltre può essere visto solo in Antartide.

È stato un momento in cui Luna Mi sono messo di fronte a lui Sol gettare un’ombra su Terra, quello era lì eclissi solare totale.

Questo era il motivo per cui gli scienziati stavano aspettando con impazienza l’evento astronomico, dal momento che non ci si sarebbe visti in quella regione fino a quando… 2039 Circa.

Ed è un modo in cui i ricercatori possono comprendere meglio i “grandi misteri” che orbitano intorno alla nostra stella più lontana, mentre raccolgono BBC.

Eclissi solare dalla Stazione Spaziale Internazionale

Questo fenomeno non è stato visto solo da Antartide Per gli astronauti stabiliti in Stazione Spaziale Internazionale (ISS) Possono anche apprezzarlo.

In questo senso, Kayla Barron, un astronauta della National Aeronautics and Space Administration, comunemente noto come NASA, Immagini del nostro pianeta quando le tre sfere si sono allineate.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, ha condiviso un’istantanea in cui l’evento astronomico, che sembra un’ombra, viene osservato di seguito Terra.

L’astronauta ha spiegato che ha catturato il momento in cui era in La luna proietta un’ombra ellittica sulla superficie del pianeta bluChe lei ha definito “uno spettacolo mozzafiato”.

“Sabato mattina, l’equipaggio del volo 66 si è spinto nella cupola per osservare l’eclissi solare totale che si è verificata sull’Antartide e sull’Oceano Antartico”.

“Sabato mattina, l’equipaggio dell’Expedition 66 si è spinto nella cupola per controllare l’eclissi solare totale che si è verificata sull’Antartide e sull’Oceano Antartico. Qui la luna proietta un’ombra allungata sulla superficie della Terra. È stato uno spettacolo incredibile”. – Kayla Barron pic.twitter.com/FktW8qsBIU – Astronauti della NASA (@NASA_Astronauts) 4 dicembre 2021

Sebbene fosse un evento in cui la luce del sole era completamente coperta, Eclissi solare a dicembre 2021 Parzialmente visto nelle regioni dell’emisfero australe.