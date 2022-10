Dallo spazio rimanente al colorato luogo d’incontro

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Ogni città offre diversi luoghi rimanenti, terreni inutilizzati o abbandonati che possono essere riconvertiti in luoghi di ritrovo e riqualificazione del quartiere con semplici interventi.

È il caso dell’intervento dello studio di architettura New Practice, che ha trasformato un sito inutilizzato nel centro di Craigmillar, a Edimburgo, in Scozia, in uno spazio pubblico polivalente.

Soprannominato Walk-Up Avenue, il sito comprende uno spazio flessibile per eventi, una terrazza con tetto verde, un orto comunitario, una caffetteria e aree giochi.

Lo spazio è stato realizzato dal Comune per supportare le piccole imprese che possono sviluppare attività nel settore e diventare un punto di incontro sul territorio. “Cerca di creare uno spazio accogliente e colorato in cui la comunità possa riunirsi e renderlo proprio”, ha affermato New Princess.

Lo studio ha progettato una sorta di “faro” di dieci metri dai colori vivaci fatto di listelli di legno per segnare l’ingresso, un oggetto luminoso e interessante che ne indica chiaramente l’uso comune.

Un po ‘di tutto

In loco è presente una struttura in acciaio con un interno che sostiene i molteplici usi e servizi di caffetteria offerti dalle attività commerciali locali. Questo edificio, locato a un privato, è destinato allo sviluppo di programmi educativi.

All’interno della trama c’è un teatro e una piazza con giardini e panchine che invitano i vicini ad utilizzare per organizzare i propri eventi.

“È uno spazio che fornisce le infrastrutture necessarie e invita la comunità a farne uso secondo necessità, che si tratti di riposare, socializzare, giocare, fare esercizio, esibirsi, vendere su piccola scala o parcheggiare.

Il sito dovrebbe anche guidare la più ampia rigenerazione dell’area, contribuendo anche alla cosiddetta strategia del “quartiere dei 20 minuti”, uno schema inteso a fornire ai residenti l’accesso a una varietà di servizi situati a pochi passi, fattibili e accessibili su a piedi A piedi o in bicicletta da casa.