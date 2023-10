Dall’umorismo intelligente all’umorismo vecchio stile la televisione

Un comico una volta mi disse, come svelandomi il suo segreto, che la cosa migliore che può capitare a un comico è essere definito, con senso dell’umorismo, intelligente. Si possono porre dei limiti all’umorismo sciocco, ma chi pone dei limiti all’umorismo intelligente rischia di sembrare uno sciocco. C’era molto tempo fa, prima che arrivassero i tweeter (oggi, Equicero), poiché gli idioti avevano paura di essere considerati stupidi.

L’umorismo sulla TV spagnola è passato da sciocco a intelligente in un’ora Shanant. All’improvviso la risata non era più la risposta selvaggia a una battuta sporca, ma un segno di identità. Sorprendente. Da quella felice rivoluzione della band di Joaquín Reyes, scherzi e spettacoli di varietà si sono rifugiati negli hotel di Benidorm in bassa stagione, e lo spettacolo pubblico è pieno di tipi barbuti, allungati, nervosi e talvolta dadaisti, come nel caso di Ignatius. Che si adatta bene al programma del monologo o allo spettacolo del Reina Sofía. La sua eredità è enorme, e la sua epoca è irripetibile: antica chanantes Dovrebbero riunirsi per festeggiarlo, anche se davanti a noi in teatro ci sono persone barbute che cantano ancora la canzone. Colpisce Figlio di puttana, dovremmo dire di più.

A poco a poco, questo umorismo un po’ selvaggio e sarcastico si è circondato di antiumorismo. La comica australiana Hannah Gadsby ha messo a tacere le risate con il suo brutale monologo NoveDa allora, l’umorismo non vuole più essere intelligente, e nemmeno divertente: vuole rimproverare, sensibilizzare e perfino catechizzare. E non penso che sia affatto una brutta cosa che le risorse di un comico vengano usate per riflettere o provocare la catarsi, ma sto iniziando a sentire la mancanza dei tempi in cui seguivamo i comici per qualcosa di così poco intelligente come il fatto che facessero ridiamo.

Puoi seguire EL PAÍS TV su S Oppure iscriviti qui per ricevere La nostra newsletter settimanale.