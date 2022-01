Damon HF Colossus: Motocicletta elettrica Damon HF Radical 200 HP top di gamma – Motociclette elettriche – Ibride ed elettriche

Approfitta della mostra CES che si svolge a Las Vegas negli stessi giorni, Damon Ha introdotto l’ultimo modello per entrare a far parte della sua gamma di motociclette elettriche. il suo nome è Gigante HFViene fornito con una potenza di 200 cavalli e un’immagine radicale che ne migliora le prestazioni.

È il terzo modello della gamma HF di Damon, da cui derivano le iniziali Ipercombattente, moniker con cui il brand ha battezzato i tre modelli che presto aggiungerà al proprio catalogo, con il nuovo Colossus al top di gamma. Un aspetto che si riflette quindi sia nel suo prezzo che nei suoi vantaggi.

Rifinita in un sorprendente colore giallo, insieme a strisce nere e ai cerchi dal design più esclusivo, la gamma HF sarà composta da tre modelli essenzialmente identici alle motociclette elettriche di tipo naked che ereditano il design della gamma Hyperport. inoltre il gigante che è al centro di queste linee (ed è quella su cui il marchio ha fornito maggiori dettagli), Damon si occuperà del marketing HF limitato 15 e HF limitato 20, la cui designazione indica la capacità della batteria in kilowattora.

Le tre versioni dell’HF hanno lo stesso layout elettrico, ma a seconda della versione scelta, vanteranno potenze e numeri di batteria diversi. nel caso se La potenza dell’HF Limited 15 è impostata su 147 CV, mentre il HF Limited 20 anni Colosso Fai il salto fino a 197 e 200 CV, Rispettivamente.

Poche motociclette elettriche hanno un’estetica così aggressiva come la Damon HF Colossus.

Secondo HF Limited 20, il Colossus non sembra contribuire con 3 cavalli in più di quanto sia orgoglioso. Tuttavia, presenta notevoli miglioramenti anche nella parte del corso, con un commento firmato dal famoso specialista OhlinsHa anche un impianto frenante italiano Brembo. Utilizza anche una pedivella posteriore su un lato invece di doppi bracci trasversali limitati.

Con una carica completa della batteria da 20 kWh, HF Colossus Promesse di autonomia fino a 146 chilometri, anche se questo è certamente senza scatenare l’acceleratore. Da 0 a 100 km/h è impostato su 3 secondiMentre il modello da 146 CV lo fa in 5 secondi.

Il marchio promette anche un carico tecnologico relativamente insolito per una moto con caratteristiche sportive come l’HF. Oltre alle fotocamere al posto degli specchi, Damon ha sviluppato un file Un sistema chiamato copilota La sua funzione è quella di fungere da copilota e avvisare il pilota stesso attraverso luci e avvisi sul display, nonché vibrazioni attraverso le manopole, sulle situazioni di allerta. Il sistema è costituito da una serie di telecamere e radar in grado di controllare fino a 64 oggetti diversi contemporaneamente.

Design frontale Damon HF Colossus.

Damon non ha in programma di portare il Colossus nella produzione di massa come accadrà con le mie due società HF Limited, poiché hanno riferito che faranno solo una copia cartacea di 100 unità del Colosso HF ad un prezzo 35.000 dollari canadesi ciascuno, che secondo il cambio attuale è di poco superiore 24.830 euro. Le versioni classiche Limited 15 e Limited 20 costeranno rispettivamente 25.000 e 19.000 dollari (circa 14.000 e 18.500 euro).