Dan Carter ritiene che DuPont e la Francia siano state sottovalutate alle Olimpiadi

La leggenda di Tutti neri, Daniele Carterfu consultato riguardo all’oro che aveva ottenuto Antonio Dupont E Francia In Parigi 2024.

L’ex giocatore che si è divertito molto tra i primi 14 ha osservato: È stato incredibile. Non molte persone si renderanno conto che da quando il rugby a sette è diventato uno sport olimpico, il gioco è effettivamente cambiato per questi atleti professionisti. “Il Rugby Seven e il Rugby XV sono due sport diversi e molti giocatori hanno provato a passare ad entrambi gli sport incontrando molte difficoltà”.

Inoltre, ha sottolineato al mediano di mischia francese: “Penso che molte persone sottovalutino quanto sia difficile allontanarsi da lui. Lo sai quando vai a trovarlo.”

“Ci sono stati alcuni momenti importanti in cui la squadra francese ne aveva bisogno, quando si è fatta avanti e ha segnato mete incredibili. La sua capacità di entrare in campo alla fine della partita e aprire le marcature è fantastica”. Ha aggiunto.

Infine, ha indicato il suo ritorno in territorio francese: “Vivere qui per tre anni e poi tornare a Parigi per un evento così importante come le Olimpiadi è incredibile. Abbiamo trascorso alcuni giorni fantastici con il rugby a sette, ma ora sembra che dopo la cerimonia stiamo lavorando a pieno regime .”

Va notato che la Francia è diventata il primo paese ad ospitare e vincere la medaglia d’oro.