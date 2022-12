Dan Harmon ha escluso paintball e Dungeons & Dragons come focus sui film della comunità

Dan Harmon ha confermato che due dei concetti popolari per l’episodio comunicazione sociale Non faranno parte della trama centrale dell’attesissimo film della serie.

In un’apparizione nel podcast “Six Seasons and a Podcast”, creatore comunicazione sociale Il paintball è stato escluso Dungeons and Dragons Erano elementi centrali per la striscia in fase di sviluppo per la trasmissione di Peacock.

“È più facile per me escludere le cose piuttosto che dirti cosa stiamo cercando,” Harmon ha detto (trad data finale). Ad esempio, diciamo: “Pensiamo davvero che sarebbe una buona idea per un episodio di paintball?” ” È una delle prime cose di cui sbarazzarsi perché è la prima cosa che viene in mente ed è un problema con la concezione del cinema da parte della società”.

“Abbiamo fatto un sacco di episodi in cui sei allegramente bloccato in una struttura che non è una storia da sitcom tradizionale, ma piuttosto attraverso l’obiettivo di David Fincher o Martin Scorsese. Ci sono stati diversi episodi speciali che erano come omaggi al genere. La cosa del paintball era una di queste. Ci abbiamo provato. Facendo molto paintball, ed erano tutte cose assolutamente fantastiche da fare, ma c’era qualcosa che catturasse davvero la gioia dell’episodio originale del paintball? Aggiunto il responsabile della serie.

Senza dubbio, gli episodi di Paintball sono tra gli episodi più popolari della serie. Tuttavia, sebbene un film del genere non sarebbe sorprendente, Harmon ha anche riconosciuto che sarebbe stato piuttosto complesso a causa del contesto della storia.

“A scuola vai in giro con le pistole, il che non era mai una buona idea in TV, nemmeno allora.” disse Harmon. Come possiamo farlo in modo accettabile? Si siede per scrivere il film e dice: “Allora, lo faremo bene?” Perché è così emblematico di ciò che ha reso speciale il nostro spettacolo e dei guadagni che abbiamo ottenuto, delle cose a cui abbiamo contribuito come spettacolo. Oppure giochiamo a Dungeons & Dragons per 90 minuti. Devo escluderlo, forse nessuno scrittore migliore farebbe”.

Ma non è tutto ciò che Harmon ha tralasciato per il film. comunicazione sociale Perché ha anche detto di non voler utilizzare risorse condivise in riunioni di questo tipo.

“Non faresti qualcosa di terribilmente intelligente con la scomparsa o la resurrezione di una scuola come dispositivo perché non vuoi spendere molto del tuo film oltre il riconoscimento.” Harmon ha confermato. Non sarebbe irragionevole suggerire che è passato abbastanza tempo in “The Society” che il mondo, non questi personaggi, è cambiato così radicalmente che c’è molto da affrontare. Non stanno insieme da molto tempo, ma non è perché si sono lasciati l’un l’altro… C’è un motivo per cui stanno insieme, e c’è un motivo per cui devono stare insieme.”

Film comunicazione sociale Sarà sviluppato dallo stesso Harmon e finora è stato confermato che includerà Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash e Ken Jeong come parte del cast.