Dana Paula si unisce a Mao e Ricky in “Cachito”, il suo nuovo singolo | YouTube Video Celebrità Messico USA USA NNDC | Messico

Dana Paula si unisce a Mao e Ricky per pubblicare “Cachito”, una canzone pop con un tocco di dembow che fonde il suono punk di un cantante messicano con lo stile unico del duo venezuelano, una collaborazione eccezionale che promette di diventare un successo.

“Questa collaborazione è molto speciale. È stata realizzata con tanto amore per i nostri fan e, come dice il nome, contiene piccole parti dei miei fratelli Mao, Ricky e me. Ci auguriamo che tu possa cantarla, sentire il ritmo, conoscere la canzone e divertirti ad ascoltarla”., ha espresso Dana Paula.

“Cachito” è stato prodotto da JonTheProducer e Subelo Neo; e Scritto da Dana Paula, Mao, Ricky, Pablo Martin, Juan Morelli, John Leon, Freddy Montalvo e Jose Carlos. Il video della canzone è stato registrato a Città del Messico sotto la supervisione di Tonio Roma e prodotto da David Roma con la direzione artistica di Veruschka Nevarez.

Il videoclip ufficiale è nato da un’idea di Dana e mostra l’artista con Mao e Ricky in varie scene, Segui una linea creativa e artistica con un tocco surreale. Con questa massiccia collaborazione, la principessa del pop latino sta concludendo il 2021 con un boom.

Dana Paula ha recentemente ricevuto la sua prima nomination ai Latin Grammy, Nientemeno che nella categoria Best Pop Vocal Album per la sua ultima produzione discografica KO (Knockout). Sarà inoltre presentato dal vivo al concerto che si terrà a Las Vegas il 18 novembre.

Nel frattempo, Mao e Ricky sono stati nominati per il Latin Grammy Award come miglior disco dell’anno Per la sua collaborazione al singolo “Amen” con il padre Ricardo Montaner, Camilo e la sorella Ivalona. Hanno recentemente completato un tour di successo.

