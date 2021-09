Dani Rovera è onesto sulla sua esperienza di cancro e manda un messaggio di coraggio ad Ana Guerra

05-09-2021 Dani Rovera racconta la sua esperienza con il cancro e lancia un messaggio di coraggio ad Ana Guerra. Madrid, 5 (Chance) Una notte di grandi emozioni quella vissuta ieri da Dani Rovira. Il programma che ospita, “La noche D”, è diventato uno dei vincitori della cerimonia di chiusura della tredicesima sessione del Festval e l’attore è stato responsabile della raccolta del riconoscimento più prestigioso. Società Europa Spagna



La notte delle grandi emozioni vissuta ieri da Dani Rovera. Il programma che ospita, “La noche D”, è diventato uno dei vincitori della cerimonia di chiusura della tredicesima sessione del Festval e l’attore è stato responsabile della raccolta del riconoscimento più prestigioso.

Senza esitazione, Danny ha evidenziato il lavoro della sua squadra perché sono stati in grado di mettere insieme un programma “Senza titoli perché non sono ricercati”, e ha ringraziato l’opportunità che la TV spagnola ha dato loro, “Ringrazio TVE per la loro fiducia e in un momento in colui che viene giudicato dal pubblico. Stavamo registrando il programma con calma e senza pressioni. , siamo tutti contenti di tutti ”, e ammettiamo che questo riconoscimento da parte del più importante festival televisivo è la ‘motivazione’ per continuare a fare il programma nella linea in cui si distinguono.

Completamente guarito dal linfoma di Hodgkin di cui soffriva un anno fa, l’uomo di Malaga parla apertamente della sua esperienza con il cancro, una malattia dalla quale dice di aver imparato molto anche se non si considera affetto da una nuova malattia. Vita: “No, una nuova e non la vita, perché una è sempre la stessa, ma ripensi a tante cose. Ti conosci, in un certo senso devo ringraziare tante cose che mi sono successe perché ti fa schioccare la testa, e è qualcosa che è già successo e non lo dimenticherò mai, ovviamente, ho imparato molto”.

Approfittando del fatto che Bisuerga è passato per Valladolid, Dani Rovera, che aveva iniziato una tappa meravigliosa della sua vita, non ha esitato a mandare un messaggio di coraggio ad Ana Guerra con la quale ha avuto una relazione sentimentale. Evidenziando la bellezza della cantante canaria e ricordandole che è una donna molto bella sotto ogni aspetto, l’attore è chiaro: “Amico, certo che lo so”.