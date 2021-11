EFE · Corsa su strada · 02/11/2021

Daniel Bennett (Arezzo, 41 anni), ex corridore di altre star del cinema, è l’allenatore dell’Italia dal 2014 in sostituzione di David Kazani.

A seguito dell’elezione di Guardiano Dagnoni a Presidente, la nomina di Bennett è stata annunciata dalla Federazione Italiana nell’ambito di una revisione della propria struttura di gioco.

“Sono molto felice e orgoglioso di assumere il ruolo di allenatore. Questo è un ruolo molto importante con molte aspettative. Abbiamo vinto quattro titoli europei su strada negli ultimi anni, ma l’evento più importante è il Campionato del Mondo e da allora non abbiamo vinto. 2008. Ho fatto tutto il possibile per riportare in Italia quella maglia dell’Arcoris. Lo farò”, ha detto Benati durante una presentazione a Milano martedì.

Il team italiano d’élite ha vinto quattro titoli europei su strada in quattro anni sotto Kazani sotto Matteo Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nijolo e Sonny Colbrelli, ma il team Assuri non ha vinto la corsa su strada maschile leggera. 2008.

Filippo Khanna ha vinto gli ultimi due titoli Elite Time Trial maschili.

Il 41enne ha trascorso 18 stagioni nel team professionistico con Aqua e Sapon, Fonak, Lambre, Liquicas, Leopard-Trek, Dingoff e Movistar. Come velocista, ha vinto posizioni in tutti e tre i Grandi Giri prima di trascorrere l’ultima parte della sua carriera al servizio di leader come Alberto Condador e Nairo Quintana.

Bennett sarà assistito da Marco Velo, allenatore dell’élite time tester italiana, e Mario Scria, che collaborerà con l’allenatore dell’U23 Marino Amatori.

