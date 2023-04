Daniel Locke, Sublime | cultura

Il 28 aprile dello scorso anno, Daniel Luque ha aperto la Puerta del Príncipe a La Maestranza dopo una doppia performance piena di coraggio, dedizione e maestria. Oggi non ha potuto assaggiare il miele-sogno di questo arco di Siviglia a causa dell’evidente handicap del suo primo toro, che però gli ha rubato le belle stampelle destre ed è stato ucciso spingendo un libro.

Ma la grandezza venne nel quinto, Prince in Name, n. 56 e 566 chili, a suo agio con i serpenti come tutti i ciuffolotti, con forze molto giuste, li spinse dentro al primo breve pugno, e se ne andò, non senza un cenno del capo . La seconda, pochi istanti prima di concedersi un sacchetto di aúpa ad Alberu. Ha ottemperato senza ulteriori indugi nel tercio de banderillas e si è scoperto sulla stampella come un artista ombroso, con velocità, movimento, costanza e gioia nel suo attacco. Aveva solo bisogno di più potere per essere classificato come un toro moderno della vera rivoluzione nell’ultimo terzo.

E il torero più in forma nelle file attuali, quello che vede meglio i suoi tori, quello che sa applicare la corrida più adatta, sul terreno giusto e nella posizione giusta, ha saputo combattere quell’avversario come per magia.

Dopo alcuni grandi cappelli da ricevitore con i piedi uniti, Luque ha presentato il compito al pubblico; Ha iniziato giocosamente basso e ha chiuso quel primo stadio con un piccolo fosso che sembrava una scintilla abbagliante.

A mezza altezza, più tardi, è arrivato un leggerissimo colpo di sottosterzo di destro, ha infilato il toro nella flanella, e ha chiuso il secondo round con un passaggio tondo di petto, un vero monumento.

Con la stampella sulla mano sinistra, i naturalistici erano pennellate squisite e portate con emozione. Ci fu ancora un altro giro con la mano destra, e un altro dopo aver lasciato un vero e proprio stocco ad Alberu, dipingendo manifesti di corrida fino all’arrivo di un perfetto passaggio di mano che infiammò le tribune.

La spada cadde un po’ all’indietro e il toro impiegò del tempo a morire, ma troppo tempo non fu d’ostacolo a Luque, l’imponente torero, per entrare nelle orecchie di un altro esecutore che girava nell’arena.

È successo alle cinque del pomeriggio. Fino ad allora, c’era stato un completo disastro, una rovina dall’inizio alla fine, guidata da tori addomesticati e storpi, che annunciavano il disastro dalla loro apparizione nell’arena. Nessuno è stato restituito da un capo così eccentrico che si è permesso di cambiare un terzo delle bande con solo due coppie nel primo e nel quarto toro.

Questo era il destino di Pereira, inosservato e senza importanza. Nessuno si è accorto di lui, perché era uno schifo (bisognava strapparne fino a due quinti dalla coda per sollevarlo da terra), e insignificante perché la sua corrida era stata estinta da tempo. A suo merito, c’era solo un bel pezzo di chicuelinas attillati alla persona che ha aperto la piazza.

E Francisco de Manuel di Madrid si è presentato a Siviglia, lasciando l’amaro in bocca. Proprio con il sesto, elegante, aggraziato, profondo nodo con il terzo prima di esso mostrava un movimento vistoso e le stampelle che si trascinavano con entrambe le mani che mostravano che era un torero di buon odore. Non c’era più, nemmeno la musica, perché il toro era una carcassa da tiro.

L’impresa di un torero a tutti gli effetti, come Daniel Lockie, che ha deliziato un toro con la sua attraente ed eterna corrida, è rimasta nell’aria e nella memoria per sempre.

Paralejo/Pereira, Luca, de Manuel buoi ParalejoMolto bello nella presentazione, mansueto, nobile e invalido. Bullo sul quinto cavallo, molto gentiluomo e splendida classe con le stampelle, che è tornato sul ring. Miguel Angel Pereira: medio-bassa, incrociata e bollosa (silenzio); mezzo passato (silenzio). Daniele Locke: grande corsa (a un’ovazione); Affondo posteriore (due orecchie). Francesco Manuele: jab e affondo (Ovation); È quasi esattamente l’opposto (con un’ovazione). Piazza della Maestranza. 20 aprile. Quarta corsa di fertilizzante. Mezzo ingresso.

