Daniel Ortega ha definito storiche le relazioni con la Cina

Nel discorso di ieri sera, durante la consegna a cooperative e trasportatori di una nuova flotta di 250 autobus cinesi, il capo dello Stato ha sottolineato la posizione raggiunta dal colosso asiatico nei confronti del presidente Xi Jinping.

“È un prestigio che si è stabilito su questo pianeta e nei paesi BRICS costituiscono un gruppo molto importante che lavora per frenare le politiche imperialiste, l’invasione e le sanzioni, è un freno e lì si sta formando un nuovo mondo che porterà la pace e felicità per l’umanità”, ha detto Ortega.

Il leader sandinista ha ricordato gli anni in cui Mao Zedong era a capo della rivoluzione cinese e come ebbe la capacità di unire quella grande nazione dove c’erano differenze tra le province.

In questo senso, ha osservato che quando, a partire dagli anni ’60, i rivoluzionari nicaraguensi lottarono contro la tirannia di Somoza, mantennero i loro legami con i dirigenti del Partito Comunista Cinese.

Ha sottolineato: “Poi è cresciuta e la rivoluzione cinese è avanzata, nonostante le controrivoluzioni, poi ha potuto fare un grande balzo in avanti, e ora con il presidente Xi Jinping le porte si aprono molto più ampie per l’umanità”.

Secondo Ortega, Xi ha espresso quanto sopra molto chiaramente su come rendere il pianeta un mondo di pace e integrazione, in cui i paesi si aiutino a vicenda e le potenze non sfruttino il proprio potere per imporsi e sfruttare le persone.

Ha sottolineato che “la Cina aderisce ai suoi principi, che sono principi rivoluzionari, e sono i principi del Partito Comunista Cinese, con il quale abbiamo sempre mantenuto rapporti”.

Il governatore centroamericano ha fatto riferimento agli anni ’90, quando i governi neoliberisti imposti dagli Stati Uniti salirono al potere in Nicaragua e la prima cosa che fecero fu tagliare i legami con la Cina.

“Siamo tornati al governo e siamo stati in costante contatto con la Cina (…) Eravamo uniti nella lotta, nelle battaglie che il popolo cinese ha combattuto per migliorare le proprie condizioni, rafforzarsi in tutti i campi e mostrare solidarietà ai cinesi persone. I popoli dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina”.

Managua e Pechino hanno ristabilito le relazioni diplomatiche nel dicembre 2021 e da allora hanno chiesto di rafforzare gli scambi e la cooperazione in tutti i campi, in particolare nel commercio, nei trasporti e nel campo scientifico e tecnico, tra gli altri.

arco/ybv