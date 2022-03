Daniel Radcliffe: Ero imbarazzato all’idea di interpretare Harry Potter

Harry Potter È una storia davvero importante a livello culturale. Epopea letteraria di J.K. Rowling, in grado di vendere milioni di copie in tutto il mondo, è riuscita a penetrare nell’immaginario popolare, aiutandoci a contemplare un mondo di magia, grandi minacce oscure e studenti. fatto, L’uniforme scolastica di Hogwarts è ciò che gli ha dato più coraggio e imbarazzo. a Daniel Radcliffe Per anni, suggerendo che aveva passato davvero dei brutti momenti.

Daniel Radcliffe non voleva travestirsi da discepolo magico

“Vestire uno scolaro non era la cosa più bella dell’universo”L’attore, che ha interpretato per la prima volta il personaggio quando aveva 13 anni e che è arrivato a rompere le sue abitudini a 22, ha commentato. Radcliffe si è lamentato dell’affascinante uniforme scolastica, spiegando che una volta passati gli anni e il ricordo si è stabilizzato nella sua memoria, si è reso conto di quanto fosse stata straordinaria l’esperienza. “Solo con il passare del tempo ho potuto guardarmi indietro e pensare “Wow, è stato follemente bello.”“Il traduttore inizia a indicare quando ricorda il suo ruolo in Harry Potter e la pietra filosofale.





“ Indossare un’uniforme non era bello, ma il tempo vola adesso ed è così bello

A partire da oggi, Il mondo dei fan Ha mostrato il suo sostegno per questa epopea con grandi festivalE il travestimento, riunioni e molti speciali dai creatori originali. Daniel Radcliffe, da la Città perdutaL’ho lasciato cadere per il momento, non tornerà più Harry Potter A breve termine, ma è sempre meglio non dire mai “no”. “Non direi mai mai, ma ragazzi di Guerre stellari Avevano circa 30 o 40 anni prima di tornare. Sono arrivato a un punto in cui mi sento come se fossi uscito da Potter bene e sono molto felice di quello che sono ora, e tornare indietro sarebbe un enorme cambiamento nella mia vita”.