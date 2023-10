Daniel Radcliffe ha fatto il test della macchina della verità e ha confessato le voci più strane su di lui

Daniel Radcliffe ha ammesso di aver letto “fan fiction” su di lui durante un test della macchina della verità di Vanity Fair (Foto di Theo Wargo/Getty Images)

La stella che ha dato vita all’eroe della leggendaria saga fantasy Harry Potter È apparso di nuovo martedì in un’intervista con rivista Galleria della vanità Dove Osa fare un divertente test della macchina della verità Con i suoi co-protagonisti nella commedia Broadway “Allegramente procediamo“, che ha rivelato segreti intimi che non erano stati rivelati prima sulla star britannica.

L’attore 34enne è stato coinvolto in una sorta di Interrogatorio di gruppo Con i suoi compagni Jonathan Groff E Lindsay Mendezdove ciascuno doveva passare a turno attraverso la “famigerata” macchina della verità, mentre gli altri due colleghi dovevano occuparsi di porre una serie di domande interessanti riguardanti questioni lavorative e personali.

Il primo turno è toccato a Radcliffe, che non ha mostrato traccia di nervosismo sul viso. Non appena ha ammesso di non essere “il miglior ballerino del gruppo” in risposta alle domande sulla calibrazione della macchina, Groff e Lindsay Mendes hanno capito che stava dicendo la verità ed era ora di iniziare.

Le sue dichiarazioni più rivelatrici includono che l’ha cercato su Google lui stesso e che ha mai letto una “fanfiction” che corrispondesse al suo personaggio. Harry Potter Come Draco Malfoyuno degli avversari con cui gioca Tom Felton.

Daniel Radcliffe con Sandra Bullock alla premiere londinese di The Lost City (2022). (Reuters/Tom Nicholson)

Lui rispose serio: “Sì, l’ho letto ad alta voce in TV”. “Ovviamente mi rendo conto che ci sono moltissimi “Harry” e “Draco” insieme.. Quindi ne ho letto un po’.” Ha anche spiegato che sapeva che il termine “spedizione” significava due personaggi che si legavano romanticamente perché erano cose che sapeva essendo coinvolto in un franchise di cui “la gente ride”, come Harry Potter.

Quando gli è stato chiesto quale fosse la storia più strana che avesse mai letto su se stesso, ha rivelato che l’avevano detto “Ho chiesto al SAS (Servizio Aerospaziale) di portare a spasso i miei cani.”Accanto “Una birra speciale prodotta per me dai monaci di un monastero in Belgio.”Ha ammesso tra le risate.

Ha anche raccontato che un’altra storia sostiene che lei abbia chiesto alla sua assistente di tenere le sue sceneggiature davanti allo specchio in modo da poterle leggere mentre si truccava. “Non ha senso perché non riuscirei a leggerlo allo specchio”, ha detto l’attore britannico. “E sì, c’è una lunga lista.”

Anche il protagonista la Città perduta Ha ammesso di considerarsi già un nativo di New York dopo aver vissuto in città per un decennio. I suoi colleghi lo hanno addirittura sfidato a fare un’imitazione “decente” dell’accento newyorkese, cosa che lui ha azzeccato, lusingato da entrambi gli attori americani.

“Posso fare di meglio, dammi tempo con l’accento. Se qualcuno ha bisogno che lo faccia al lavoro, posso farlo.– disse Daniel, facendo ridere Jonathan Groff.

La star di Harry Potter presenterà in anteprima la nuova pièce di Broadway “Merryly We Roll Along” a novembre (AFP)

L’artista londinese ha scherzato anche sulla sua somiglianza con l’attore Elijah Wood.Ha detto di averlo incontrato di persona e tramite Zoom. Dopo che gli è stata mostrata una sua foto, Radcliffe ha ammesso che la loro “idea” era simile.

“Siamo attori bassi, pallidi, con i capelli castani e gli occhi azzurri, ma non ci somigliamo molto se siamo uno accanto all’altro. Concettualmente siamo ugualiha detto, aggiungendo che una volta gli è stato chiesto di firmare le foto di Wood.