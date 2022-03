Daniela Alvarez saluta la “sfida”, come lei piange per dare priorità alla guarigione del mio piede destro | TV | intrattenimento

L’ex Miss Colombia, Daniel Alvarez E ‘apparso sul popolare show TV Sfida: The Box, ma questa volta di dire addio per sempre.

Dall’8 marzo è iniziata una nuova competizione per il programma colombiano in cui uomini e donne provenienti da tutto il paese si affrontano anno dopo anno in vari test fisici e mentali per vincere un interessante premio in denaro.

il padrone di casa Andrea Serna Ha guidato i partecipanti in questa nuova versione, ma il modello colombiano Daniela Alvarez ha dovuto dire addio alla formula.

Perché Daniela Alvarez ritirando da “El Desafío”?

Dallo scorso anno, l’ex Miss Colombia ha cercato di prendersi cura di una vita piena, dopo aver parte della sua gamba sinistra amputata a causa di complicazioni da ischemia.

Alvarez è diventato un esempio per molti, dopo aver progredito nel recupero da un intervento chirurgico, essendo in grado di continuare a lavorare nonostante questo. Tuttavia, il co-conduttore del programma riapparso in questo remake, ma non continuare, ma a dire un addio ufficiale, secondo il portale settimana.

Il modello sembrava molto nostalgico ed è stato rilasciato davanti alle telecamere:

Sono venuto qui otto mesi dopo la mia amputazione e si è rivelato essere un sacco di coraggio. Ho avuto modo di un posto in cui ho dovuto camminare sulle pietre, sul fango. Quale posto migliore di questo per chiedermi di essere più forte e più forte e per mostrare loro che non importa quanto difficili siano le circostanze sono.

Inoltre, ha commentato che la sua ragione di lasciare il programma era che la sua attenzione sarebbe al cento per cento concentrato sul suo movimento gamba destra.

Ci vuole dedizione, ha spiegato, per fare un pieno recupero, per ottenere buoni risultati non si era aspettato. “La vita continua a insegnarmi che per volontà si fa tutto. Il mio piede destro, che non aveva speranza di muoversi a causa di un grave infortunio, comincia a svegliarsi. Per questo oggi mi vesto ancora con coraggio per dare priorità al mio la salute e il pieno recupero del mio piede, che non vedo l’ora”.

Ha aggiunto, inoltre, che la sua partenza dal “Challenge: The Box” è un atto di amore di sé:

Prendere questa decisione è un atto d’amore, e parlare di questo di fronte a voi è un atto di amore e questo è quello che ci serve a volte nella vita, facciamo di più atti di amore, e imparare dal cuore ciò che è veramente una priorità.

In conclusione, Alvarez ha ringraziato Caracol Canale per lei, Andrea Serna confidando per accompagnare lei e di essere un grande compagno, e tutti i seguaci del programma per il suo aiuto nei momenti più difficili della sua malattia.

Come un cenno finale, Daniela ha accolto con favore il nuovo volto dello spettacolo che sarebbe stata la sua sostituzione: omonimo e anche una ex reginetta di bellezza. Daniela TavorNato a Cali, è 26 anni e ha rappresentato la Colombia al concorso internazionale Miss Universo 2019. (E il)

