Daniela Spala è pronta a guarire nel nuovo video di “Sad Songs”

Mentre continua ad affinare i dettagli finali del suo prossimo album, la cantautrice argentina Daniela Spala ha pubblicato il video del secondo singolo, Canciones Tristes. Un tema triste e potente è arrivato all’inizio di marzo.

La canzone trasforma il dolore in una canzone di guarigione emotiva. Nel video musicale, possiamo vedere Spalla cantare la canzone in una giornata di sole in mezzo alla natura e si conclude con lui che suona la chitarra intorno a un falò. Nel video di tre minuti, vediamo l’interprete come l’unica protagonista della storia nel suo viaggio di auto-miglioramento.

Ispirata da artisti come Shakira, Tracy Chapman e i Backstreet Boys, l’argentina è attualmente in attesa dell’album che darà continuità al suo lavoro del 2020, Teatro puro. La premiere è preceduta dalla clip per il primo singolo del prossimo album, Flores.

Nelle conversazioni con Rolling Stone, Spala ha commentato il “duro” lavoro che è stato necessario per realizzare l’album. “Mi è sembrato particolarmente difficile. Sapevo di voler fare qualcosa di diverso, ma non ero sicuro di quale suono volessi ottenere o dove andare. So che i processi creativi sono così, ma spesso mi sono anche sentito frustrato e senza speranza “, ha detto. Commentando il suo prossimo album.

Per ora, speriamo che l’Argentina pubblichi altri scorci di questa nuova squadra che sta crescendo e sviluppando.