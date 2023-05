Daniil Medvedev, con la premessa di arrivare per la prima volta in semifinale a Roma

Daniele Medvedev (Terzo classificato) raggiunto Roma Master 1000 Con l’idea di continuare ad aggiungere buone vibrazioni alla polvere di mattoni e finora, sta raggiungendo il suo obiettivo. Certo, un vincitore come il russo vorrà continuare nella competizione e per questo, Yannick Hanfmann dovrebbe superare la sorpresa (101° posto in classifica) nel duello dei quarti di finale, che si svolgerà giovedì nel secondo turno del campo principale.

Il russo migliora il suo rapporto sulla polvere di mattoni. GT

strada Medvedev Fino a questo punto non è stato dei più facili, considerando che ha dovuto sconfiggere tre giocatori di fila che se la cavano davvero bene con questo mazzo. il primo a Emil RossovoryPoi Roberto Karpeles Baena (impostare) e infine a Aleksandr Zverev.

Discorso completamente diverso con il tedesco, che ha dovuto superare le qualificazioni per entrare nel tabellone principale del torneo. Dopo aver vinto entrambi i turni di qualificazione, è partito per il Taylor Fritz A Marco Cecchino E venne con un gran colpo, né più né meno di prima Andy Rublev.

Fall aggiunge che alla fine della giornata ci sarà anche un’altra grande partita dei quarti di finale in cui saranno campioni. Stefano Tsitsipas E Borna Couric. I greci avanzarono dopo averli eliminati Lorenzo MusettoMentre il croato lo ha fatto grazie alla sua vittoria over Fabiano Marzan.

Guarda l’azione dal tabellone principale di Roma su ESPN e Star+.