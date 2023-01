Daniil Medvedev frena la perfezione per passare al CF ad Adelaide | Giro dell’ATP

Daniil Medvedev ha dovuto spingersi al suo debutto stagionale, salvando nove punti nel suo primo set del 2023. Tuttavia, tutto è cambiato mercoledì, poiché ha trovato una versione più flessibile e competitiva.

Tuttavia, l’ex numero uno del mondo ha battuto Miomir Kecmanović 6-0, 6-3 per passare ai quarti di finale in casa dell’Adelaide International 1. Karen Khachanov ha seguito per un posto in semifinale.

“È sempre meglio vincere 6-0 che 7-6 con nove set point e giocare per 1 ora e 20 minuti”, ha detto Medvedev. “Ma il tennis non è facile, altrimenti tutti sarebbero i numeri 1 al mondo, ma può esserci solo un giocatore. Sono contento della mia forma oggi contro un grande avversario. Il secondo set è stato più difficile, ma sono riuscito a chiuderlo alla fine e non vedo l’ora che arrivino le mie partite”.

La terza testa di serie ha salvato l’unico break point concesso nella sua vittoria al 67′. Medvedev è ora in testa nei suoi duelli personali contro il serbo, con un record di 3-0 in ATP Head2Head, vincendo i sette set che ha disputato.

Se Medvedev e Novak Djokovic, che deve ancora giocare la partita del secondo turno di giovedì (contro Quentin Hales), dovessero arrivare in semifinale, si affronteranno in un grande duello ad Adelaide, ma Medvedev preferisce concentrarsi sulla partita che li attende. avanti contro il suo amico Khachanov.

“Non ricordo ora quando è stata l’ultima volta che abbiamo giocato”, ha ammesso Medvedev. “Entrambi siamo cambiati molto. È un avversario molto duro, può battere chiunque. Ha battuto Jack ieri, ed è un ragazzo giovane in arrivo, quindi mi aspetto una partita difficile”.

Khachanov ha sconfitto il finalista ATP 2022 Jack Draper 6-4, 6-2, senza interrompere il servizio durante la partita. “Onestamente, mi aspettavo una partita molto difficile contro Jack, perché abbiamo avuto una dura battaglia agli US Open, che, sfortunatamente, non è finita come volevo, ma si è ritirato alla fine del terzo set”, ha ricordato Khachanov. “Dall’inizio alla fine ho giocato una partita molto forte, è stata un’ottima prestazione da parte mia”.

Oltre a questo attesissimo quarto di finale ad Adelaide, è già stato programmato un altro scontro per questo turno, che vedrà protagonista Yoshihito Nishioka e Alexei Popyrin.

La giapponese ha battuto Mackenzie McDonald 6-4, 6-3 in un’ora e 35 minuti, mentre l’australiana delle qualificazioni ha battuto anche un americano, in questo caso Marcus Geron 4-6, 6-3, 6-3 in un’ora e 52. Verbale di seduta . Sarà il primo duello ATP Head2Head registrato tra i due.

Questo giovedì, ad Adelaide, si decideranno i due posti disponibili per i quarti di finale.

Ordine di gioco – giovedì 5 gennaio 2023



CORTE CENTRALE inizia alle 11:00



ATP- [Q] R. Safiullin vs. [7] Dott. Shapovalov (Canada)



ATP- [1] N Djokovic (SRB) – Keio Halles (Francia)

Non prima delle 14:30



Professioniste del tennis femminile – V. Azarenka vs. Qiu Zheng (Cina)

Non prima delle 18:30



ATP- [6] j. Sinner (ITA) vs. [WC] T. Kokkinakis (Australia)

Non prima delle 20:30



Tennisti professionisti – [1] O. Jaber (Tone) contro S. Cristia (Russia)

Il percorso 1 inizia alle 11:00



Tennisti professionisti – [Q] Noskova (Cecoslovacchia) vs. [Q] C. Liu (Stati Uniti)



Tennisti professionisti – [7] J. Ostapenko (LAT) contro IBIGO (RUSSIA)

Non prima delle 14:00



ATP – S. Korda (USA) – R. Bautista Agut (ESP)



Tennisti professionisti – [1] S. Hunter (Australia) / K. Siniakova (CZE) contro M. Kolodziejova (CZE) / M. Vondrousova (CZE) o A. Danilina (KAZ) / A. Kalinskaya

dopo la pausa



WTA – A. Potapova / Y. Syzikova OE Alexandrova / S. Zhang (CHN) vs. K. Christian (USA) / S. Santamaría (USA) OL Chichenuk (Regno Unito) / J. Ostapenko (America Latina)

Il percorso 2 inizia alle 11:00



Tennisti professionisti – [6] Muhammad (Stati Uniti) / T. Townsend (Stati Uniti) vs. [4] S. Aoyama (JPN) / E. Shibahara (JPN)



WTA – C. Buxa (Spagna) / M Ninomiya (Giappone) vs. [OSE] Marozava / A. Sabalenka



ATP- [1] W. Kollhoff (NED) / N.B. Skupsky (GBR) contro M McDonald (USA) / M. Melo (Brasile)

Il percorso 3 inizia alle 11:00



ATP – N. Barrientos (COL) / A. Behar (URU) vs [6] R. Haase (NED) / M. Middelkoop (NED)



ATP – K. Khachanov / A. Rublev vs [7] H. Nys (MON) / J. Zielinski (POL) ATP – M. Cressy (USA) / A. Olivetti (FRA) vs. [4] Murray (GBR) / M Venus (Nuova Zelanda)