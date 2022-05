Dare foto di ragazzi del Mali il giorno del loro primo compleanno

24 minuti

Nella storia vengono ricordati solo due casi di non bambini, ma all’inizio non sono sopravvissuti.

“Non è facile, ma è fantastico”, ha detto il funzionario. “Anche se a volte è stressante, quando vedi tutti i bambini sani (in fila) da destra a sinistra, ci sentiamo sollevati. Dimentichiamo tutto”.

Il padre è appena tornato in Marocco per la prima volta in sei mesi, con la figlia maggiore, Souda, che ha tre anni.