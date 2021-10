DARID e Addiction Design collaborano nello spazio Marbella Design – Art Marbella

Darede si adatta sempre alle nuove tendenze e ha creato una nuova cultura dell’asciugatura del corpo con le sue soluzioni all’avanguardia, che offrono una nuova esperienza per coccolare il corpo e la mente. Nella quarta edizione di Marbella Design che si terrà il 4 novembre, oltre 12.000 visitatori potranno assistere alle creazioni dei migliori designer, interior designer, architetti e brand europei in 46 suite.

Marbella Design, la fiera di interni, design e decorazione di fascia alta che si tiene a Málaga, si unisce quest’anno alla settima edizione di Art Marbella, la più importante fiera d’arte contemporanea della Costa del Sol. Il risultato è uno spazio trasparente di oltre 3000 metri dove si possono trovare le ultime tendenze di arredo e alcuni modelli asciugatrice per il corpo sottile di DARID. Questo innovativo essiccatore per il corpo con tecnologia brevettata offre un Funzionamento semplice e offre la migliore asciugatura sul mercato grazie alla combinazione regolabile di potenza e temperatura dell’aria. La sua efficacia assicura un’asciugatura completa del corpo in soli due minuti. incorniciato all’interno del concetto bagno intelligenteDesign semplice ed elegante, disponibile in diverse finiture. Dal canto suo, l’architettura dello showroom Addiction Design, vincitore dell’International European Real Estate Award, è il punto d’incontro per professionisti e clienti per trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per i loro spazi.

Un totale di 38 nuovi designer, interior designer e aziende di arredamento si uniranno agli espositori dell’evento, oltre a sponsor come Cosentino, Jung, Loewe, Niessen e Pedro Peña. Marbella Design si distingue non solo per essere uno spettacolo visivo, ma anche per aver creato un circuito di conferenze per dare voce agli esperti del settore dell’arte, del design e dell’architettura, che analizzeranno le tendenze attuali e future del settore.