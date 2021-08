Dark City conterrà la serie supervisionata da Alex Proyas

Alex ProyasIl regista dietro il film classico il corvo (Corvo nero), sullo sviluppo di una serie TV adattata da un altro suo film cult, Città Oscura. Mostrato per la prima volta in 1998Ambientato in una città dove il sole non splende mai, questo film di fantascienza è inquadrato nel genere Nuovo nero Abbiamo introdotto un personaggio che si svegliava ogni mattina senza ricordi a parte essere accusato di omicidio. Come si spiegano? in un ScreenRantIl progetto è molto verde al momento, ma sembra essere in corso.

Torna alla leggendaria storia di sconosciuti

Il film originale che ci ha regalato la storia strano, un gruppo malvagio che gestiva l’intera mega città delle tenebre, era protagonista Rufus Sewell, Kiefer Sutherland e Jennifer Connelly. Città Oscura I critici hanno elogiato all’unanimità, e È considerato da molti avere un impatto significativo sulla saga la matriceChe ha pubblicato la sua prima parte un anno dopo e ha ottenuto un successo maggiore. Da segnalare che l’anno scorso Proyas è tornato nel mondo Città Oscura nuovo cortometraggio, Maschera dall’aspetto malvagio, che è stato presentato nell’ambito di una presentazione virtuale organizzata dal Popcorn Frights Film Festival, che, come molti hanno notato, è poco a poco conosciuta.

Ora, secondo il regista dannatamente disgustosoSta lavorando a una serie TV di Città Oscura chi è attualmente in Prime fasi di sviluppo. “Universo Città Oscura È un po’ intrigante per me ora che stiamo sviluppando una serie, Serie basata sul filmSiamo nelle prime fasi. questi, Devo tornare al film originale e analizzarlo nel suo insieme per costruire una nuova storia“Continua.

“Devo tornare indietro e rinfrescami la memoria o ricordamelo Riguardo a quello che abbiamo già fatto e Quello che penso ha funzionato e quello che penso no E sto analizzando il mio film, quindi è stata anche un’esperienza molto interessante che non avevo avuto prima”. Città Oscura Al cinema lo ha travolto Titanic di James Cameron, e Il critico cinematografico Roger Ebert lo ha nominato miglior film del 1998. Al momento, non sappiamo quando arriverà né su quale piattaforma, anche se siamo sicuri che sarà uno di quei pezzi che porteranno freschezza e un certo prestigio al catalogo degli abbonati.