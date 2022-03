Darth Vader in Obi-Wan Kenobi sarà “troppo forte”

MADRID, 12 marzo (Cultura e Spettacolo) –

Serie Obi-Wan Kenobiche arriverà su Disney+ il 25 maggio, riprenderà Ewan McGregor nei panni del Maestro Jedi così come l’ex Padawan, Anakin Skywalker, è già stato completamente trasformato in Darth Vader. L’attore che riporterà in vita il Signore dei Sith lo avverte Il suo carattere ora sarà “molto forte”.

E questo è dopo il lancio di Disney + La prima foto di Darth Vader in serie Obi-Wan KenobiI fan ardono dal desiderio di saperne di più sul ritorno del cattivo più famoso Epica di Guerre Stellari Nella finzione con protagonista l’ex mentore Anakin.

Nello specifico, durante un’intervista a Entertainment Weekly, l’interprete ha parlato del suo ritorno a Privilegio galattico E come si inserisce il suo personaggio nella storia di fantasia con McGregor.

“Vorrei poterlo dire ma giuro sul segreto“Ma ha confermato come sarebbe stato il suo personaggio dopo gli eventi riportati La vendetta dei SithChristensen, in questa occasione, avanza, Vedremo Darth Vader più potente“.

eventi Obi-Wan Kenobi Gli eventi del film ruotano intorno a un decennio dopo gli eventi narrati nel film del 2005, La vendetta dei Sithe assisterà alla riunione tra un ex maestro Jedi e il suo ex discepolo dopo che Anakin ha ceduto completamente al lato oscuro della Forza.

Diretto da Debora Chow Scritto da Giobbe Harolde la narrativa, che si compone di sei capitoli, oltre ai già citati McGregor e Christensen, ha anche un personale Joel Edgerton E il Bonnie Pessa Come Lars e Beru, gli zii di Locke, con Robert Friend come investigatore capo, Musa Engran Come Riva (alias la terza sorella), Canzone Kang Come il quinto fratello e Indira Firma Come ufficiale nell’impero.