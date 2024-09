Darwin Lomme segna con il Cartagena e allenta la pressione: “Abbiamo segnato il primo gol e li abbiamo lasciati cadere”.

L’attaccante guatemalteco ha segnato il suo primo gol nel calcio costaricano durante il pareggio contro il Guanacastica

Costa Rica—L’attaccante guatemalteco ha dovuto scontare tredici giorni Darwin Lom Ha segnato il suo primo gol con l’FC Cartagena durante un pareggio per 1-1 contro Guanacasteca nel torneo Apertura 2024, portando la squadra a 24 punti e finendo quarto in classifica per qualificarsi per le qualificazioni del torneo.

Darwin Lom È entrato come sostituto al 67 ‘, sostituendo Douglas Lopez nella parte offensiva della squadra. Il risultato è arrivato al 76’, quando ha ricevuto una palla dal settore destro dell’attacco e ha tirato un cross in area, battendo il portiere avversario e annunciando l’1-1.

L’attaccante della nazionale guatemalteca ha lasciato la sua zona di comfort e ha deciso di passare al calcio costaricano per diventare nuovamente membro della Legione. Attualmente, ha collezionato 9 presenze con il Kartagnes e segnato 1 gol, quindi l’attaccante sta lottando per il possesso nella squadra di Griffin Moura.

Al termine della partita contro il Guanacasteca, Darwin Lom ha rilasciato dichiarazioni in zona mista e ha condiviso le sue sensazioni dopo aver segnato il gol in casa.

Darwin Lomme festeggia il suo primo risultato in Costa Rica CS Cartagena

“I cambiamenti hanno fatto la differenza, tifosi e allenatori devono vedere che ci sono giocatori che alzano la mano e vogliono più minuti. Questo è un torneo duro e serrato e non possiamo permetterci di lasciare punti a casa. Lode a Dio, ho segnato il primo gol e, a Dio piacendo, continueranno a scendere. L’importante sono i tre punti, e se non tocca a me segnare e otteniamo i tre punti, è quello che vogliamo. L’obiettivo è vincere il campionatoDarwin disse a Lamù.

Selezioni editoriali 2 correlati

Alla domanda sulla pressione nel segnare il primo gol per il Cartagena, l’attaccante ha ammesso che il processo non è stato facile. “E lo è ancora di più per me, la mia famiglia che sa tutto quello per cui ho lavorato e sa quanto sia difficile venire in campagna da solo e conoscere una cultura diversa. Mi sono dovuto adattare a nuovi compagni e nuovi tecnici, il che è bello. Qui stiamo lavorando sui tre punti, che sono i più importanti.“.

Infine, Darwin Lom ha dedicato un messaggio al pubblico guatemalteco che ha seguito i suoi spettacoli. “I tifosi mi supportano sempre. Sanno cosa posso fare e cosa ho fatto. Questo è per i tifosi e per la mia famiglia, dobbiamo continuare a lottare e, prima di tutto, continuano a cadere altri gol.

La prossima partita di Cartagena sarà domenica 6 ottobre alle 15:00, quando il Club Sport visiterà Herediano nel round 14 dell’Apertura 2024.