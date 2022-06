Darwin Nunez completa il trasferimento al Liverpool

LIVERPOOL, Inghilterra (AP) – Il Liverpool ha portato un’altra stella nel campionato portoghese per rafforzare la propria avanzata, quando l’attaccante uruguaiano Darwin Nunez è arrivato ad Anfield dal Benfica per una cifra iniziale di 75 milioni di euro (78 milioni di dollari).

Martedì il trasferimento ufficiale del club inglese.

L’acquisizione di Nunez arriva sei mesi dopo che l’esterno colombiano Luis Diaz è arrivato dal Porto, rivali classici del Benfica, e ha abbagliato il Liverpool durante la seconda metà della stagione.

Si presume che Nunez comincerà l’attacco del Liverpool in vista della possibile partenza di Sadio Mane, il cui nome ruota attorno al Bayern Monaco.

Il Liverpool ha immediatamente risposto firmando Erling Haaland, uno degli attaccanti più letali d’Europa, per i campioni d’Inghilterra del Manchester City. L’acquisizione dell’attaccante norvegese è stata ufficializzata lunedì.

Núñez potrebbe non avere la stessa etichetta di Haaland, ma è stato un prolifico webbreaker con il Benfica. Ha segnato 34 gol in 41 partite la scorsa stagione, di cui due contro il Liverpool in Champions League.

Nunez ha detto ai canali ufficiali del club: “Ho giocato contro il Liverpool e li ho visti in molte partite di Champions League e questo è il mio stile di gioco”. “Ci sono dei grandi giocatori qui e penso che si adatterebbe al mio stile di gioco”.

In una breve dichiarazione al mercato azionario portoghese, il Benfica ha dichiarato lunedì che l’importo del trasferimento potrebbe salire a 100 milioni di euro (104 milioni di dollari) a seconda delle variabili.

Questo potrebbe essere l’accordo più costoso nella storia dei Reds, oltre ai 75 milioni di sterline (100 milioni di dollari) pagati al difensore Virgil van Dijk nel 2018.

Possedendo una buona tecnica e un giocatore aereo magro, Nunez aggiungerebbe un’altra dimensione alla linea d’attacco del Liverpool, che si basava sul movimento del gruppo offensivo composto da Mohamed Salah, Mane, Roberto Firmino, Diogo Jota e Diaz, tutti giovani giocatori. .

Jota e Diaz si sono uniti negli ultimi due anni. Salah e Firmino hanno un altro anno di contratto.

Il 22enne ha collezionato 11 presenze con l’Uruguay e sta seguendo le orme del suo connazionale Luis Suarez al Liverpool. Ha interpretato “Gunman” ad Anfield tra il 2011 e il 2014.