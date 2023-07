Data di uscita, caratteristiche e prezzo di Sony PS5 Slim

La PS5 Slim è trapelata in tutti i dettagli grazie a Microsoft. Sì, è stata la società dietro Xbox che ha deciso di aprire il divieto su questa nuova voce della console Sony. Fa tutto parte della situazione che ha contrapposto Microsoft alla Federal Trade Commission degli Stati Uniti.

Non esiste una data di rilascio ufficiale di PS5 Slim, ma dovrebbe essere alla fine del 2023.. A rigor di logica, Sony non ha fatto alcun tipo di annuncio su questa nuova console che sarà inferiore a PS5 e PS5 Digital Edition. Si dice che arriverà quest’anno e molto probabilmente sarà intorno a Natale.

PS5 Slim apparirà con un nuovo design. La nuova PS5 Slim dovrebbe avere un design diverso rispetto alla PS5, cosa che Sony ha fatto in tutte le sue generazioni. La cosa interessante di questa situazione è che la PS5 ha elementi piuttosto unici, quindi sarà necessario vedere come si adatta alla versione Slim.

Nuovo design e diverse specifiche per PS5 Slim. Questo nuovo design indica che Sony avrebbe studiato in dettaglio il comportamento del controller per garantire che non soffrisse di alcun tipo di surriscaldamento che ne influisca sulle prestazioni. Le specifiche non sono state divulgate, ma sono previsti tagli, ad esempio, nell’espansione dello storage.

PS5 Slim: tutto ciò che sappiamo sulla presunta uscita di PS5

La PS5 Slim costerà $ 400. Si dice che questo sarà il prezzo per PS5 Slim, con questo in mente dovremo aspettare e vedere come il tag si adatta ai diversi mercati. Nonostante sia un prezzo scontato, non è proprio la Microsoft Xbox Series S da € 299,99.

Sony ha grandi progetti per PS5 Slim. Questa nuova versione della PS5 è stata oggetto di indiscrezioni da tempo, sebbene la PS5 Pro sia esistita e abbiamo ancora meno dettagli su questa versione più potente dell’attuale PS5. Naturalmente, dovremo aspettare e vedere come gli utenti rispondono a questi moduli.

Niente è sul tavolo e Sony lo tiene segreto. Il fatto che Microsoft lo abbia rivelato gli ha fatto un enorme favore perché l’interesse in questo momento è travolgente, ancora di più quando ha un prezzo abbastanza ragionevole pur mantenendo le specifiche di potenza generali di una PS5 tradizionale. Devi guardare per vedere lanciarlo.