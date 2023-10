Data di uscita, cast, trailer, sinossi e tutto quello che sappiamo sulla serie fantascientifica Netflix tratta dal manga di Haro Aso

La serie Netflix giapponese di maggior successo tornerà con nuovi episodi quando tutti considereremo la sua storia finita

Si prevede che la seconda stagione di “Alice in Borderland” segnerà la fine della fortunata versione manga Haru Aso, poiché sembra aver lasciato chiusa la storia tra Arisu e Usagi. Tuttavia, la piattaforma non ha potuto resistere alla tentazione di rinnovare la sua serie giapponese di maggior successo con una terza parte, ufficializzandola Minyoung KimVicepresidente dei contenuti di Netflix in Asia.

Di seguito troverai Tutti i dettagli confermati sulla terza stagione di “Alice in Borderland”Ovviamente aggiorneremo l’articolo non appena avremo maggiori dettagli sulla storia, la data di uscita, il cast, l’uscita del trailer o il poster.

Quando sarà presentata in anteprima la terza stagione di “Alice in Borderland” su Netflix?

Tutto lo indica Dovremo aspettare almeno fino alla fine del 2024, o addirittura già nel 2025, per poter vedere la terza stagione di “Alice in Borderland” su Netflix.. Dopotutto, i nuovi episodi sono ancora in produzione, il che significa che le riprese non sono ancora iniziate.

“Alice in Borderland”, Stagione 3: Riassunto

Il regista della serie ha rivelato che nella terza stagione ci sarà”Un nuovo viaggio che nessuno sapeva avrebbe intrapreso. Più giochi. Più giocatori. Chi è esattamente il nemico? Chi sopravviverà? Un viaggio sconosciuto a cui nessuno conosce la rispostaÈ anche possibile che vogliano trarre vantaggio in qualche modo dal finale della Parte 2, in particolare da tutto ciò che riguarda il Joker.

La verità è che le prime due stagioni hanno già coperto interamente il manga originale, ma ciò non significa che Netflix abbia esaurito le opzioni e debba inventarsi una nuova parte con la copertina, dato che il suo autore ha poi pubblicato “Alice in Borderland Nuovo tentativo”un seguito diretto abbastanza breve che si concentra anch’esso su Ryohei Arisu ma che potrebbe servire come base per espandere ulteriormente questo universo.

Attori ed eroi

ricavi Kento Yamazaki Come Aresu e Tao Tsuchiya Come Usagi, quindi è chiaro che entrambi i personaggi saranno ancora una volta i protagonisti principali dello spettacolo. Al momento non sono stati annunciati ulteriori membri del cast, né altre potenziali apparizioni né quelle nuove aggiunte per dare rinnovata energia alla serie.

È stato anche annunciato che Shinsuke Sato sarebbe stato nuovamente incaricato di organizzare gli episodi, il che è logico se si mantiene la continuità ufficiale con i suoi due predecessori, dato che lui stesso era anche responsabile della loro regia da solo. Inoltre, probabilmente una volta ha lavorato come sceneggiatore, scrivendo insieme a lui la prima stagione Yoshiki Watabe e Yasuko KuramitsuMentre il secondo è stato firmato con il solo Kuramitsu.

Trailer, foto e poster

Per ora abbiamo solo Due foto confermano che la terza stagione di “Alice in Bordeland” è in corso:

