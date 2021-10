Data di uscita, contenuto e altro

Hot Wheels Unleashed è stato lanciato il 27 settembre 2021 da Milestone, responsabile di giochi come MotoGP 21, Monster Energy Supercross – The Game, Ride e WRC 3: FIA World Rally Championship (tra gli altri), sotto l’ala protettrice di Mattel e Ruote calde. I funzionari non hanno perso tempo: Hanno annunciato la loro prima espansione incentrata sull’Universo DCNello specifico nei cattivi dopo aver introdotto alcune patch con fix.

Milestone ha condiviso due clip: una incentrata sull’ingrandimento, che chiamano “Espansione Batman“e altri”Stagione delle corse dei supercriminali DCL’espansione Batman sarà disponibile su 2 dicembre Includerà il contenuto del videogioco Sentinel sotto forma di auto, decorazioni per “The Basement”, indizi e altro ancora.

L’espansione Batman fa parte di Hot Wheels Unleashed Season Pass Vol.1Ora disponibile per l’acquisto su . web ufficiale. Le auto includono: The Penguin, Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth e The Joker GT

D’altra parte, Milestone annuncia la “DC Super Villain Racing Season” con un fantastico trailer show Auto a tema per molti dei cattivi più famosi della capitale Como Cheetah, Manta Negra, Deathstroke, Bunny, Sam Ivy, Harley Quinn…

“Hai quello che serve per metterti alla prova e affrontare sfide incredibili con i cattivi della DC Comics? Completa le missioni, sblocca tutti i livelli, ottieni nuovi veicoli, oltre a monete, ingranaggi e oggetti di personalizzazione gratuiti e premium. Ma attenzione: così come in pista, anche le Racing Seasons sono contro il tempo. Mostra le tue abilità di guida e vinci le sfide prima che sia troppo tardi!“

Questa stagione di corse sarà disponibile Dall’11 novembre 2021 al 18 gennaio 2022cioè: Disponibile per un tempo limitato… proprio come i suoi bonus. Proporrà diverse sfide che dovremo superare per ottenere i diversi veicoli dei cattivi della capitale.

Infine, il sito web ufficiale del videogioco ha condiviso un file Roadmap abbonamenti vol.1, che include contenuti da settembre a dicembre 2021. Hot Wheels Unleashed risolve uno dei potenziali problemi di cui abbiamo discusso nella nostra recensione: i contenuti. Tuttavia, il problema di cui abbiamo discusso anche riguardo al modo in cui i contenuti vengono presentati e monetizzati nel gioco rimane.